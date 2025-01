Un ancien Diable Rouge évoque sans détour le cas Kevin De Bruyne : "On ne fait pas ça, surtout à ce moment-là du match"

L'affiche au Parc des Princes entre le PSG et Manchester City a tenu toutes ses promesses hier soir, et bien plus. Mais en faveur du club français.

Manchester City menait pourtant de deux buts, avant de voir le PSG remonter... quatre buts pour l'emporter 4-2 et poussant City au bord de l'élimination. On peut le dire : Kevin De Bruyne et ses coéquipiers vivent une saison pourrie. Ils ont désormais besoin d'une victoire face à Bruges la semaine prochaine pour se qualifier pour la suite de la Ligue des champions. Tout comme City, De Bruyne semblait revenir en forme ces dernières semaines, mais la tendance ne s'est pas poursuivie contre le PSG : "Il n'est pas encore tout à fait redevenu lui-même", a commenté Marc Degryse sur "Ce n'était pas son meilleur match. Il a beaucoup essayé, mais comme le reste de l'équipe, il n'avait pas l'air au top de sa forme. D'habitude, il est le maitre à jouer de l'équipe, l'homme qui fait en sorte que Man City joue mieux au football. Mais nous l'avons vu donner des ballons auxquels il n'est pas habitué." Notre compatriote a même été remplacé à la 69e minute de jeu : "On ne fait pas ça. On ne sort pas un De Bruyne surtout à ce moment-là du match, car on a besoin de quelqu'un pour faire la différence."