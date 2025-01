Comment Rudi Garcia gérera-t-il les cas Courtois et De Bruyne ? Le nouveau sélectionneur des Diables a déjà connu de forts caractères

L'un des premiers dossiers de Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges sera probablement de réconcilier Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne avec la sélection (et vice-versa). En est-il capable ?

Rudi Garcia n'a pas éludé le sujet lors de sa première conférence de presse à Tubize : oui, le dossier Thibaut Courtois serait réouvert. La rupture entre le gardien de but du Real Madrid et la sélection est liée en majeure partie à Domenico Tedesco ; ce dernier parti, rien de réaliste n'empêche un retour.

Oui, le public belge lui gardera en partie rancoeur - la presse aussi - mais quelques grands arrêts, si possible face à l'Ukraine pour rester en Ligue A, et tout sera pardonné, si pas oublié. Le cas Kevin De Bruyne est différent : épuisé physiquement et mentalement, le meneur de jeu de Manchester City ne reviendra pas s'il n'est pas convaincu à 100% par le projet.

Rudi Garcia devra gérer ces situations, ainsi que le moral que l'on sait fragile de Romelu Lukaku dès qu'il arrive en sélection. Il devra aussi être capable de convaincre des joueurs à l'égo parfois surdimensionné qu'il est l'homme de la situation. Et à en croire ses anciens joueurs, il sait y faire.

Totti et Salah étaient séduits, Osimhen un peu moins

En 2013, Francesco Totti était l'un des meilleurs joueurs du monde. "Il capitano" en avait vu d'autres, restait sur une saison à 12 buts et 13 passes décisives en 37 matchs et avait son mot à dire sur ce qui se passait à la Roma. L'arrivée de Rudi Garcia ? Il n'était pas convaincu. "Quand nous l'avons choisi, je craignais que ce soit un échec (...) nous avions besoin d'une certitude, d'un entraîneur italien", estimait Totti dans la Gazzetta dello sport.

"Mais Rudi Garcia a eu un impact extraordinaire. Il n'a pas mâché ses mots, ni en externe ni en interne (...) Quand il parle, c'est blanc ou noir". Après des années un peu tièdes, que ce soit la fin de l'ère Tedesco ou une bonne partie de l'ère Martinez, un tel franc-parler serait le bienvenu. À la même époque, Garcia se mettait un autre joueur dans la poche - un futur très grand, cette fois : Mohamed Salah.

"Je me souviens bien de notre première rencontre. Il a tout de suite été gentil et amical. Sa façon de traiter les joueurs est remarquable. On n'a pas travaillé ensemble longtemps, mais je dois le remercier, car il m'a beaucoup aidé à me sentir bien dans l'équipe, moi qui venais d'arriver et ne parlais pas italien", se remémorait, en 2019, l'Egyptien pour le magazine de L'Equipe.

Bref : niveau relationnel, malgré la mauvaise image que Garcia peut parfois avoir aux yeux du public (est-ce lié à ses relations parfois conflictuelles avec une presse française que l'on sait piquante et parfois un peu arrogante ?), tout ne semble pas à jeter. Tout n'a pas été rose non plus : à Naples, où il avait la tâche ardue de reprendre une équipe championne d'Italie, le nouveau coach des Diables s'était pris la tête avec Victor Osimhen. L'avenir aura prouvé que le Nigérian n'était pas facile à gérer.

Le cas Cristiano Ronaldo

Et bien sûr, il y a ce passage très compliqué à Al-Nassr, où sa collaboration avec Cristiano Ronaldo n'a pas été évidente. L'égo du Portugais dépasse les limites du football : il est une star dont toute l'Arabie Saoudite attend qu'il joue, qu'il brille, qu'il soit le patron.

"L'homme et le joueur sont irréprochables (...) Ronaldo est le premier à l'entraînement, reste plus longtemps que tout le monde, ce n'est pas une légende. Tout s'est bien passé avec lui, il n'a pas été difficile à gérer", affirmait Rudi Garcia. Au moment de son licenciement, on affirme que ce sont ses relations compliquées avec CR7 qui lui valent de prendre la porte. Le quintuple Ballon d'Or lui fait pourtant l'honneur de quelques mots sympathiques via ses réseaux quand Garcia quitte Al-Nassr.

Alors, où est la vérité ? Probablement quelque part entre les deux. Le fait est que depuis le début de sa carrière, peu de joueurs ont semblé être ouvertement en conflit avec Rudi Garcia, qui est connu pour être un fin communicant. Du moins, au début ; les fins d'histoire ont toujours eu l'air plus compliquées. Ca tombe bien : entre Garcia et les Diables, ça ne fait que commencer.