"Nous en avons déjà discuté" : Laurent Ciman prend la parole sur un potentiel retour d'Axel Witsel au Standard

Attristé par la situation actuelle du Standard, Laurent Ciman s'exprime notamment sur un potentiel retour d'Axel Witsel en terre liégeoise.

Laurent Ciman est logiquement déçu de la situation du Standard : "C’est triste de voir ce club historique si loin des sommets. Quand vous comparez son parcours à celui de Bruges, vous vous dites que le Standard aurait dû évoluer de la même manière," pointe l'homme de 39 ans au micro de Sudinfo.

"Il a manqué de stabilité, de clarté dans le projet sportif et financier. Il a même failli être en faillite, c’est effrayant. J’espère qu’il va se redresser. Est-ce que ceux qui réclamaient le départ de Duchâtelet s'en veulent maintenant ? Je ne jette la pierre à personne," souligne l'ex-Diable Rouge. "Il y avait un manque de dialogue entre lui et les supporters. Il avait annoncé certaines choses qu’il n’a pas su réaliser, d’où le conflit. De l’autre côté, les fans n’ont pas toujours été tendres. C’était une période agitée, et cela a laissé des traces."

Si Witsel revient, c’est sûr que tout le monde à Sclessin sera fou de joie

Laurent Ciman a ensuite évoqué sa relation actuelle avec Axel Witsel : "Je discute souvent avec lui. Je suis également en contact avec Jelle (Van Damme), Poco, Jean-François Gillet. Pour certains, nous avons passé notre licence pro ensemble. Nous avons partagé de grands moments et nous continuons à suivre l’évolution du club. Axel est libre de choisir s'il veut revenir au Standard. S’il revient, c’est sûr que tout le monde à Sclessin sera fou de joie. Mais c’est son choix de carrière, il pourrait aussi bien aller en MLS ou faire autre chose."

"Nous en avons déjà discuté, mais je ne divulguerai jamais nos conversations," explique Ciman. "C’est un grand joueur, il n’a plus rien à prouver. Il doit simplement décider ce qui est le mieux pour lui et sa famille. On sait que ce n’est jamais facile de revenir en Belgique. Il évolue comme défenseur central aujourd’hui, serait-il aligné à ce poste au Standard ? En tout cas, s’il revient au club, j’aurai encore plus de raisons de regarder les matches des Rouches."



"Comme tous ceux qui ont connu le Standard au sommet, c’est douloureux de le voir si bas. Axel est très attaché à ce club, il l’a dans le cœur. Je sais que cela le touche, forcément," conclut celui qui, il y a 10 ans jour pour jour, ouvrait le score dans un Clasico.