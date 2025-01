Romelu Lukaku passe un nouveau cap en offrant la victoire à Naples en Serie A

Romelu Lukaku a été une nouvelle fois décisif en offrant la victoire à son équipe ce samedi contre la Juventus. Le Diable Rouge passe également un palier important.

Ce samedi, le Napoli affrontait la Juventus pour le compte de la 22e journée de Serie A. Romelu Lukaku a démarré la rencontre en tant que titulaire, tandis que Cyril Ngonge a commencé sur le banc mais est ensuite monté au jeu, tout comme le jeune joueur turinois Samuel Mbangula.

Et c'est d'ailleurs Big Rom qui a offert la victoire à son équipe à la 69e minute (2-1). Le Diable Rouge a converti son tir au but en frappant en plein milieu, tandis que Michele Di Gregorio avait parié sur son côté gauche. Ce but est le 9e du natif d'Anvers depuis le début de la saison. À noter qu'il a également délivré 7 passes décisives. Il a donc été décisif dans 16 rencontres sur les 20 qu'il a disputées cette saison avec l'équipe précédemment entraînée par le nouveau coach de la Belgique, Rudi Garcia.

Napoli have turned this game around! Lukaku scores from the spot! 🎯💥#NapoliJuve 2-1 pic.twitter.com/VkoD9si4QV — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 25, 2025

Ce but était surtout important pour l'ex-Anderlechtois, car il s'agissait de son 200e dans les cinq plus grands championnats européens. Le joueur belge franchit donc un nouveau cap en termes de statistiques dans sa carrière avec cette réalisation.

À noter que cette rencontre marquait également les débuts de Randal Kolo Muani avec la Juventus. Malheureusement pour lui, son équipe ne s'est pas imposée, mais il a inscrit le premier but de la rencontre à la 43e.

Le prochain rendez-vous du Napoli sera dimanche prochain contre la Roma. La rencontre se disputera au Stadio Olimpico et le coup d'envoi sera donné à 20h45. L'occasion pour Big Rom de se montrer à nouveau décisif ?