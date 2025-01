Officiel : sur une voie de garage à Valence, Maximiliano Caufriez se relance dans une équipe de Ligue des Champions

Un match : c'est tout ce qu'aura disputé Maximiliano Caufriez à l'occasion de son prêt à Valence. Une situation qui n'arrange évidemment pas Clermont, son club propriétaire. D'autant plus que les Valenciens vivent une saison cauchemar, l'équipe est encore virtuellement relégable.

Clermont recherchait donc une solution pour relancer son joueur. Actuellement en Ligue 2, le club a prêté Caufriez au Red Bull Salzbourg jusqu'en fin de saison, une option d'achat a été négociée.

La stratégie des Clermontois est claire : permettre au natif de Saint-Ghislain de reprendre de la valeur, sans doute pour le revendre cet été, à Salzbourg ou ailleurs, à l'entame de sa dernière année de contrat.

Hear it from him: 🗣️ #Caufriez pic.twitter.com/h9s2Lh5T0W