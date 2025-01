Petite catastrophe à Anderlecht : plusieurs cadres pourraient être absents ce jeudi en Europa League

Anderlecht pourrait être privé de Colin Coosemans contre Hoffenheim en Europa League. Sa blessure contre Plzen s'avérerait plus grave que prévu.

Lors du match contre Malines, Anderlecht a dû se passer de Colin Coosemans. Le gardien a été remplacé par Mads Kikkenborg, qui n'avait pas encore accumulé beaucoup de temps de jeu cette saison.

Sa seule titularisation précédente remontait au match de Coupe de Belgique contre Tubize-Braine. Alors que l'on pensait que Kikkenborg aurait besoin de temps pour gagner la confiance de l'équipe et des supporters, il a immédiatement prouvé son niveau face à Malines.

Initialement, Mads Kikkenborg était gêné par un rhume, mais il a réussi à se préparer à temps pour le match. Malgré cela, le jeune gardien a livré une performance impressionnante.

L'infirmerie

Outre Coosemans, Anderlecht doit également composer avec d'autres blessés. Kasper Dolberg et Edozie restent incertains pour le match de Ligue Europa. Les deux joueurs ont été contraints de quitter le terrain en championnat à cause de blessures, et leur rétablissement pour ce prochain rendez-vous reste incertain.

Moussa N'Diaye, lui aussi, a dû être remplacé suite à une blessure lors de la rencontre contre Malines. Son état physique préoccupe le staff technique d'Anderlecht, qui attend d'en savoir plus sur sa disponibilité.