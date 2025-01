Pour trancher, il tranche : John Textor se distingue avec un nouveau coup de sang

John Textor a la gâchette facile pour faire le ménage dans ses clubs. Pierre Sage serait le dernier sur sa liste.

C'est une petite bombe qui secoue actuellement l'Olympique Lyonnais : selon les informations du journal L'Equipe, John Textor aurait décidé de se séparer de Pierre Sage ce lundi. L'homme d'affaires américain se serait rendu à Lyon pour l'annoncer au principal intéressé.

Mais Textor n'a pas attendu le début de semaine pour réfléchir à son successeur : il négocierait déjà depuis dix jours avec Paulo Fonseca, viré à l'AC Milan en fin d'année civile. Il pourrait débarquer à Lyon avec son staff, bien que Textor ait aussi sondé Luis Castro, un entraîneur portugais qu'il avait engagé à Botafogo il y a deux ans.

Pierre Sage ne sera donc resté qu'un peu plus d'un an à la tête de l'équipe. Le crédit accumulé lors de ses six bons premiers mois s'est rapidement envolé. Lorsqu'il a repris les Gones au renvoi de Fabio Grosso, l'OL était dernier. Sage avait réussi à accrocher la sixième place qualificative pour l'Europe en fin de saison et à emmener l'équipe en finale de Coupe de France.

Mais ces dernières semaines ont été plus compliquées, Lyon reste sur cinq matchs sans victoire, et surtout une encombrante élimination contre les amateurs de Bourgoin-Jallieu en Coupe de France.

Suffisant pour que John Textor fasse fonctionner la guillotine. Le prochain entraîneur aura fort à faire : le propriétaire des Gones a ouvertement parlé de son ambition de podium. Lyon n'en est qu'à quatre points mais apparaît moins armé que Lille, qui compte deux points de plus.