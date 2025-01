La défense du Standard assure, Ilaimaharitra, Verschaeren et Lamkel Zé savourent leur retour en forme : découvrez notre onze du weekend

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre équipe du weekend. Elle est composée de joueurs issus de six clubs différents.

Gardien

Au but, nous ne pouvions pas passer à côté de Lucas Pirard. Le gardien de Courtrai a maintenu son équipe debout avec six arrêts contre le Club de Bruges. Selon les statistiques, il a carrément empêché 3,54 buts des Blauw en Zwart. De quoi montrer les dents face à la nouvelle concurrence de Marko Ilic.

Défense

Sur son flanc droit, Zakaria El Ouahdi était de nouveau infranchissable, il a même été élu homme du match, avec un nouveau but à la clé contre Westerlo. Tsuyoshi Watanabe était quant à lui le pilier de la défense de Gand. L'une des rares satisfactions du match nul contre Louvain. Le reste de notre quatre arrière est composé par deux joueurs du Standard.

Les Rouches ont enchaîné une troisième victoire de rang pour retrouver le top 6 pour la première fois depuis la deuxième journée et ont à nouveau gardé le zéro. Depuis son retour, Ibe Hautekiet est devenu un patron de l'arrière-garde et est difficile à passer. A gauche, Ilay Camara continue à prester tant défensivement qu'offensivement. Son titre d'homme du match contre Dender n'est que logique.

Milieu de terrain

Dans l'entrejeu, nous avons opté pour un parechoc défensif composé de Marco Ilaimaharitra et Charles Vanhoutte. Le Malgache s'est révélé être la bonne affaire du mercato courtraisien et a montré qu'il avait faim après ses six mois sans club. Charles Vanhoutte a lui aussi été impressionnant avec l'Union au Beerschot. Tout simplement dans la lignée de ses performances pleines de flair dans l'entrejeu.

Derrière les attaquants, on retrouve Yari Verschaeren, qui a contribué aux quatre buts d'Anderlecht et a une nouvelle fois montré son envie de continuer à jouer pour le Sporting. A ses côtés, Joel Fujita, qui rapportera beaucoup d'argent à Saint-Trond s'il continue à jouer comme vendredi contre l'Antwerp. Son moteur est énorme mais ne doit pas faire oublier son habileté balle au pied.

Attaque

L'animation choisie pour notre équipe du weekend ne laissait de place que pour deux attaquants. Le premier choisi est Didier Lamkel Zé. Non pas pour son but (un penalty arrêté par Senne Lammens et conclu au rebond) célébré comme il se doit face aux supporters anversois mais pour la place qu'il occupe dans le jeu trudonnaire, quelques semaines seulement après son arrivée.

Toutefois, la performance du week-end est à mettre à l'actif de Franjo Ivanovic. L'attaquant de l'Union marque comme il respire en ce moment. Après un doublé en semaine pour offrir la qualification pour les barrages de l'Europa League, le Croate a récidivé au Kiel. D'accord avec ce onze de rêve ? Faites le nous savoir en commentaire !