La fin d'un vrai fiasco à plus de 100 millions d'euros : Neymar quitte l'Arabie Saoudite

C'est désormais officiel : Neymar n'est plus un joueur d'Al-Hilal. Il quitte l'Arabie Saoudite sur un terrible constat d'échec.

Et s'il était là, le plus gros flop de l'histoire du football ? Neymar avait rejoint l'Arabie Saoudite en véritable star, avec le salaire qui allait avec : plus de 100 millions d'euros annuels pour le Brésilien arrivé du Paris Saint-Germain il y a un an et demi à la surprise générale.

Déjà sur la pente descendante au PSG, Neymar a connu une véritable descente aux enfers à Al-Hilal. Deux mois à peine après sa signature, il se rompait en effet le ligament du genou gauche lors d'un match avec le Brésil.

Revenu cette saison, il a encore enchaîné les pépins physiques, et apparaissait visiblement diminué par les blessures, un surpoids évident et un mode de vie qui ne correspondait plus au plus haut niveau depuis, déjà, la fin de son aventure parisienne.

Ces derniers jours, la rumeur d'un retour à Santos, le club de ses débuts, enflait. Cela devrait être bientôt officialisé, car Al-Hilal a désormais annoncé le départ de sa star brésilienne, qui n'aura disputé que 7 (bouts de) matchs depuis son arrivée.

"Al-Hilal et Neymar sont parvenus à un accord concernant la résiliation de son contrat", lit-on dans le communiqué du club saoudien. L'ancien du Barça et du PSG, meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne (79 buts en 127 matchs), est donc libre de s'engager où il le souhaite, et cela devrait être à Santos.