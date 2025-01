"On a toujours su se mettre au niveau de notre adversaire" : les mots encourageants de Simon Mignolet avant le déplacement difficile du Club de Bruges à Manchester City

C'est ce mercredi que le Club de Bruges jouera sa qualification pour les barrages de la Ligue des Champions sur la pelouse de Manchester City. En conférence de presse, Simon Mignolet a préfacé cette rencontre très difficile pour les Blauw & Zwart, avant de faire l'éloge de Kevin De Bruyne.

Sur papier, c'est probablement l'affiche la plus difficile de cette campagne de Ligue des Champions, pour le Club de Bruges. Ce mercredi, les Blauw & Zwart défieront Manchester City à l'Etihad Stadium pour tenter de se qualifier pour les barrages de la compétition. Présent en conférence de presse aux côtés de Nicky Hayen, ce mardi, Simon Mignolet a préfacé cette rencontre aussi difficile qu'importante pour les Brugeois.

"On est très heureux de jouer dans un grand stade comme celui-ci. Ce sera un match important pour les deux équipes, on sait à quel point il sera difficile. Cependant, je pense que notre campagne de Ligue des Champions est meilleure que les précédentes.

"Nous sommes plus matures, constants et nous prenons moins les points 'par hasard'. Nous nous sommes toujours mis au niveau de notre adversaire et c'est une différence majeure par rapport aux précédentes campagnes. Ce serait vraiment superbe de pouvoir se qualifier."

Bruges devra faire le match parfait... et espérer

Mais en face, c'est du costaud. Champion d'Europe en 2023 pour la première fois de son histoire, Manchester City a connu une fin d'année 2024 très compliquée et a désormais l'obligation de battre le Club pour poursuivre son aventure européenne. Une situation qui n'arrange pas Bruges, mais à laquelle Mignolet ne veut pas prêter attention.

"On peut voir cette situation des deux côtés. On est ici pour se qualifier pour les barrages, ce qui serait exceptionnel pour le Club. Nous ne regardons que notre situation, pas les raisons pour lesquelles Manchester City est dans la sienne. Ce qu'on peut dire, c'est que peu importe la forme de City, c'est toujours très difficile de se déplacer à l'Etihad."

Bien dans son match, Kevin De Bruyne est le meilleur milieu de terrain du Monde"

Plus tôt dans la journée, Pep Guardiola a annoncé que Kevin De Bruyne, initialement incertain, sera bien disponible pour recevoir ses compatriotes. Interrogé sur les conséquences de sa présence par nos confrères anglais, l'ancien portier des Diables n'a eu que d'éloges pour le maître à jouer des Skyblues.

"Tout le monde connaît Kevin. En tant que Belges, on le connaît peut-être même encore mieux. Il a énormément de qualités et peut changer un match avec une seule passe. S'il est bien dans son match, il est le meilleur milieu de terrain du Monde. On doit faire très attention à lui, mais on sait à quel point Manchester City est une bonne équipe collectivement. On devra être très bien demain, tant en équipe qu'individuellement. Ils ont des joueurs incroyables, dont Kevin."