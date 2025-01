La surenchère pour assurer le maintien ? Louvain et Courtrai officialisent chacun un nouveau renfort

Les Playdowns et la lutte pour le maintien animent une nouvelle fois le mercato hivernal. Courtrai et Louvain continuent de se montrer actifs.

Louvain se cherchait un nouvel arrière gauche depuis le départ de Hamza Mendyl vers l'Aris Salonique. La direction l'a trouvée en la personne d'Ayumu Ohata. Le Japonais de 23 ans quitte Urawa Red Diamonds, signant jusqu'en 2027 chez les Universitaires.

Ohata renseigne déjà une certaine expérience : il a disputé pas moins de 138 matchs de première division japonaise et remporté la Ligue des Champions asiatique. Il faisait également partie de la délégation olympique nipponne cet été.

"Nous avons vu Ayumu Ohata pour la première fois lors des Jeux Olympiques de Paris et avons été immédiatement impressionnés. Il allie vitesse et stabilité défensive et apporte beaucoup de pression offensive" explique le président Frédéric Van den Steen.

Un international camerounais à Courtrai

De son côté, Courtrai a officialisé l'arrivée du défenseur central James Ndjeungoue. Le Camerounais de 21 ans débarque du club slovène de Zilina.

Celui que Marc Brys a sélectionné pour la première fois en équipe nationale en octobre dernier a signé jusqu'en 2028 chez les Kerels. Il doit aider Courtrai à assurer son maintien. L'équipe est actuellement avant-dernière à sept points de Louvain, premier club hors de la zone rouge.