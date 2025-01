Le Patro Eisden furieux après son déplacement chez les jeunes d'Anderlecht

Drôle de situation à... Deinze, où les U23 d'Anderlecht évolueront jusqu'au terme de la saison. Le Patro Eisden était très mécontent après leur déplacement à la Dakota Arena.

Drôles d'images après le partage du Patro Maasmechelen au RSCA Futures : les joueurs visiteurs se sont immédiatement dirigés vers le vestiaire et ont refusé de donner des interviews. Même à Anderlecht, ils étaient surpris de cette réaction, mais un peu plus tard, la raison en a été révélée : les visiteurs étaient en colère à cause de l'infrastructure et des conditions dans lesquelles le match se serait déroulé.

Les visiteurs estimaient en effet que l'installation ne répondait pas aux exigences de la D1B. Selon le Patro, il y avait selon eux des problèmes de sécurité, tels que des clôtures et des sièges détachés.

Anderlecht, qui a conclu un accord il y a quelques semaines pour jouer dans le stade de Deinze, en faillite, était perplexe. Selon eux, le stade de Deinze répond à toutes les exigences légales de la Pro League.

L'infrastructure a été approuvée à la fois par la Pro League, le délégué de match et la commune de Deinze. Les vestiaires et le terrain ont également été validés.

L'histoire devient ensuite encore plus étrange, car le Patro a... conclu un accord pour déplacer une tribune du SK Deinze vers leur stade. Cette structure métallique transportable sera déplacée à Maasmechelen afin d'augmenter la capacité du stade du Patro, et de répondre aux conditions de licence de la D1A.

Grâce à cette tribune, pouvant accueillir quatre mille spectateurs, le stade du Patro répondra à la capacité requise de huit mille sièges. Les préparatifs pour le déménagement sont déjà en cours. L'accord reste donc inchangé, malgré les critiques formulées par le Patro sur la sécurité et l'état du stade à Deinze.