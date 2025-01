Proportionnelles à son talent ou exagérées ? Les exigences folles de Rayane Bounida qui laissent craindre un départ de l'Ajax

Rayane Bounida, autrefois l'un des talents les plus prometteurs d'Anderlecht, semble déjà sur le point de quitter l'Ajax. Le meneur de jeu belge, qui a rejoint Amsterdam il y a trois ans, n'est pas satisfait de la proposition de contrat actuelle du club.

Les négociations pour une prolongation ont échoué et une rupture semble inévitable, selon l'Algemeen Dagblad. Bounida avait autrefois choisi l'Ajax plutôt que divers grands clubs européens, en partie en raison de l'aspect financier attractif offert par les Amstellodamois.

Le club a investi près d'un million d'euros en lui et l'a vu se renforcer physiquement ces dernières années. Cette saison, il a réalisé des débuts remarqués avec les U21, marquant quatre buts en six matchs. Malgré ses progrès, l'Ajax continue de s'en tenir à sa nouvelle politique salariale, qui veut que les jeunes talents ne reçoivent pas des salaires exorbitants immédiatement.

Le directeur technique Alex Kroes a établi des lignes directrices claires : les jeunes talents gagnent un salaire de base inférieur, mais peuvent accumuler des bonus en fonction de leurs performances. Cela s'inscrit dans les économies que l'Ajax juge nécessaires.

Mis en valeur pour faciliter son départ ?

Cependant, Bounida et son entourage en veulent davantage : un salaire au niveau d'un titulaire de l'équipe première et des séances d'entraînement immédiates avec le noyau A. Le club considère cela comme irréaliste et reste fidèle à sa ligne de conduite.

Pour Bounida, un départ semble alors être la seule démarche logique. Ses exigences ne correspondent pas à la nouvelle structure de l'Ajax, et le club ne souhaite pas adapter sa stratégie à long terme pour un seul joueur.

Le fait qu'il n'ait encore rien prouvé au plus haut niveau malgré son talent rend ses demandes difficiles à défendre. L'Ajax le voit comme un talent en pleine ascension, mais pas comme un joueur exceptionnel pour lequel ils modifieraient le cap.

Comme les négociations sont dans l'impasse, l'Ajax est ouverte à un transfert cet hiver. Bounida, autrefois accueilli comme une future star, devra donc chercher un nouveau club qui répond à ses attentes financières. La question est de savoir s'il y obtiendra les mêmes opportunités de développement qu'à Amsterdam.