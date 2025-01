Amuzu et Lapoussin sont loin d'être les seuls : le onze des joueurs en fin de contrat qui pourraient enflammer la fin du mercato

Les joueurs à qui il reste six mois de contrat sont des cibles privilégiées. Petit tour d'horizon des affaires à saisir dans notre compétition.

Les joueurs s'apprêtant à se retrouver libres l'été prochain ont déjà poussé certains clubs à sortir du bois cet hiver. L'objectif est de les attirer à moindre prix, et même parfois déjà gratuitement, avant que tout le monde ne vienne aux nouvelles dans les mois à venir. On pense notamment à Arnaud Bodart, qui a fini par rejoindre Metz sans indemnité de transfert, à l'image du départ de Yannick Thoelen à l'Antwerp. D'autres comme Francis Amuzu font tout de même encore monter les enchères. On vous présente les meilleures affaires à saisir dans notre compétition sous forme d'équipe type.

Gardien

Au but, pointons Matthieu Epolo. Le portier du Standard n'en est qu'à sa première saison pleine en équipe première mais est déjà susceptible de partir. D'autant qu'Arnaud Bodart a récemment déclaré que le but du Standard était de rapidement faire rentrer de l'argent grâce à lui. Mais notons tout de même que le club dispose d'une option pour deux saisons supplémentaires.

Défense

En défense, le cas Jordan Torunarigha est assez épineux. Le joueur de La Gantoise est une vraie valeur ajoutée pour notre championnat, les Buffalos veulent à tout prix éviter de le voir partir gratuitement et lui ont proposé de prolonger, mais le dossier est dans une impasse. A ses côtés dans l'axe central, on retrouve Christian Burgess. Le défenseur anglais mettra-t-il fin à une aventure longue de cinq ans au Parc Duden ? Malgré ses 33 ans, il pourrait encore rendre service à bon nombre de clubs de l'élite.

Les arrières latéraux sont également assez pourvus en la matière. A gauche, Daam Foulon est l'un des meilleurs Malinois depuis de longs mois et devrait logiquement susciter pas mal de convoitises. Sur le côté droit, il faudra surveiller la situation de Jelle Bataille, qui en est déjà à sa quatrième saison avec l'Antwerp et pourrait bien changer d'air, même si le club dispose d'une option pour une année supplémentaire.

Milieu de terrain

Dans l'entrejeu, Patrik Hrosovsky est la caution sécurité d'un trio assez offensif. Présent à Genk depuis 2019, le Slovaque de 32 ans est encore en grande forme (6 buts cette saison) mais devrait à terme souffrir de l'éclosion des jeunes Ibrahima Bangoura et Konstantinos Karetsas.

A ses côtés, deux joueurs de couloir, à commencer par Loïc Lapoussin, d'une grande valeur sur le terrain mais décrié pour son manque de professionnalisme. Il est peu probable que l'Union active l'option d'une saison supplémentaire, l'Antwerp tente de l'attirer au Bosuil depuis quelques jours, mais Saint-Trond semble désormais tenir la corde pour lui permettre de se relancer sous Felice Mazzu. Autre joueur semblant arrivé à la fin d'un cycle : Matisse Samoise. Le milieu droit était un membre de base de l'équipe sous Hein Vanhaezebrouck mais n'a débuté que six matchs de championnat cette saison.

Attaque

En attaque, le dossier Francis Amuzu a été abondamment évoqué ces dernières heures, il pourrait être le joueur le mieux vendu de ce onze malgré sa situation contractuelle. Sur l'autre flanc, Gyrano Kerk vit les meilleurs mois de son passage à l'Antwerp. Le Surinamien est dans la forme de sa vie, il sera intéressant de surveiller sa situation. Last but not least, un attaquant...qui vient à peine d'arriver, ou plutôt de revenir : Didier Lamkel Zé n'a signé que pour six mois à Saint-Trond, espérant contribuer au maintien du club en D1A.

Le onze : Epolo - Foulon, Torunarigha, Burgess, Bataille - Hrosovosky, Lapoussin, Samoise - Amuzu, Lamkel Zé, Kerk

Remplaçants

Parce que les joueurs rentrant dans leurs derniers mois de contrat sont nombreux, il y a même de quoi faire un banc plutôt qualitatif. Nous pourrions y placer Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, mais il est acquis que les deux anciens Diables raccrocheront les crampons et ne seront plus sur le marché.

Parmi les joueurs actifs, mentionnons Lucas Noubi (en partance vers le RWDM), Dion De Neve (dont le volume de jeu sur le flanc pourrait conduire plusieurs clubs de l'élite à se positionner), Andrew Hjulsager, Amadou Diawara et Geoffry Hairemans (convoité par Westerlo).