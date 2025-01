Rudi Garcia le gardera-t-il à l'oeil ? À peine arrivé, Matteo Dams a déjà fait ses débuts en Arabie Saoudite

Matteo Dams a rejoint l'Arabie Saoudite cette semaine en provenance du PSV Eindhoven, à la surprise générale. Il a déjà joué pour ses nouvelles couleurs.

Est-il préférable de ne pas jouer au PSV Eindhoven, ou d'obtenir beaucoup de temps de jeu en Arabie Saoudite (en étant payé 100 fois plus, littéralement) ? Matteo Dams (20 ans) ne s'est pas posé longtemps la question, et a rejoint Al-Ahli cette semaine pour immédiatement y faire ses débuts.

Après avoir perdu sa place au PSV et disputé seulement 7 minutes depuis la mi-décembre, Dams a en effet décidé de quitter les Pays-Bas et de rejoindre l'Arabie Saoudite. Ce jeudi soir, il a d'ores déjà débuté pour ses nouvelles couleurs.

Lors du déplacement d'Al-Ahli à Al-Oroba, lanterne rouge, Matteo Dams est monté au jeu dans les dernières minutes de la rencontre. Son équipe s'est imposée 0-2 avec notamment un but d'Ivan Toney, ancien attaquant de Watford.

Dans l'équipe d'en face, on retrouvait un autre (ex) espoir du football belge : Gaëtan Coucke, arrivé en Arabie Saoudite l'été dernier au terme de son contrat à Malines. Trois autres belges jouent en D1 saoudienne : Yannick Carrasco, Koen Casteels et Jason Denayer.

Reste désormais à voir quelle approche aura Rudi Garcia vis-à-vis de ces joueurs exilés en Arabie Saoudite, lui qui a entraîné Al-Nassr et connaît donc le niveau du championnat local...