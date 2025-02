📷 "Mauve un jour, Mauve toujours !" : Francis Amuzu fait ses adieux à Anderlecht

Le désormais nouveau joueur de Gremio a dédié un message à son club de coeur ainsiqu qu'aux supporters des Mauve & Blanc.

Francis Amuzu a fait ses adieux à Anderlecht via son compte Instagram. L'enfant de Neerpede est en route pour le Brésil où il portera les couleurs de Gremio.

"Je voudrais prendre un moment pour remercier l'incroyable équipe qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et les supporters pour leur amour, quoi qu'il arrive. C'est au cours de ces dix années que tout a commencé pour moi, et je chérirai toujours les moments que nous avons écrit ensemble. L'esprit d'Anderlecht restera à jamais dans mon cœur. Mauve un jour, Mauve toujours !", a publié le joueur.

Aujourd'hui, le Sporting s'est imposé face à l'Antwerp. Les supporters mauves ont également fait leurs adieux et remercié le joueur via une grande banderole pour celui qui a disputé 251 matches pour Anderlecht et inscrit 28 buts (31 passes décisives).