🎥 Philippe Clement sur la sellette ? Nicolas Raskin et les Rangers vivent un après-midi cauchemardesque

Opposés à Queens' Park, club de deuxième division, les Rangers ont été surpris chez eux à Ibrox. Une élimination de la Coupe d'Ecosse qui pousse une fois de plus Philippe Clement dans une situation délicate.

Avec Nicolas Raskin et Cyriel Dessers, tous deux montés à la pause, les Rangers ont dominé le match et se sont procuré la plupart des occasions, mais sans parvenir à trouver la faille.

Les visiteurs ont dû subir le jeu et n'ont tiré au but qu'une seule fois. Malgré tout, le héros s'appelle Sebastian Drozd, auteur du seul but de la partie (69e).

Le capitaine des Rangers, James Tavernier, avait pourtant l'occasion d'envoyer son équipe en prolongations à la 96e minute de jeu. Mais ce dernier a vu son penalty stoppé par le gardien visiteur Callum Ferrie.

Déjà très critiqué en Ecosse cette saison, Philippe Clement a ainsi subi un nouveau coup dur qui pourrait le pousser un peu plus vers la sortie.

