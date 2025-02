"Je me suis foutu en l'air pendant des années" : le combat difficle d'un ancien Diable Rouge contre l'alcool

Dans un long entretien, Logan Bailly s'est livré sur les problèmes d'alcool qu'il a dû surmonter. Une véritable épreuve qui est maintenant derrière lui.

À 39 ans, Logan Bailly, ancien gardien des Diables rouges et figure du football belge, se livre sans filtre sur un combat intime et douloureux : sa dépendance à l’alcool. Dans un entretien accordé au journal Le Soir, celui qui a porté les couleurs du Standard, de Genk ou encore du Celtic Glasgow revient sur des années de lutte contre cette addiction.

Bailly a surpris tout le monde en reprenant du service entre les poteaux après plus de quatre ans d’inactivité. "Je n’avais jamais vraiment annoncé ma fin de carrière. J’ai dit à tout le monde : surtout, n’entrouvrez pas la porte, sinon tant pis pour vous", raconte l'ancien joueur sur le ton de l'humour.

Mais derrière ce sourire et cette détermination se cache un passé douloureux. "J’ai été très, très loin dans l’alcool. Disons les choses comme elles sont, j’ai été alcoolique. J’en étais à un stade où il me fallait ma dose dès le matin, où je me cachais pour boire, alors que c’est impossible à cacher", avoue-t-il.

Le déclic est venu lorsqu’il s’est regardé dans le miroir. "Je me suis dit : Logan, ça ce n’est pas toi." Soutenu par l’association Vie Libre à Oupeye, il a entamé un long processus de sevrage. "Je me suis foutu en l’air pendant des années, et ce n’est pas l’image que je voulais donner à mes proches", explique-t-il.

Désormais apaisé, l'ancien gardien semble retrouver le sourire : "Ce qui me rend le plus fier aujourd’hui, c’est de lire le bonheur dans les yeux de mes enfants. À 39 ans, je suis au début d’une nouvelle vie."