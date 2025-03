Le but complètement dingue d'un jeune de l'académie du Standard

L'académie du Standard de Liège regorge de talents. Le week-end dernier, l'un de leurs jeunes prodiges a marqué un but exceptionnel, qui a été partagé sur les réseaux sociaux du club.

Le Standard de Liège prend le temps de mettre certains de ses jeunes joueurs de l'académie en avant sur le compte officiel du club. Ce 6 mars, une vidéo d'un but exceptionnel de Mohamed Knouzi a été partagée par l'équipe liégeoise sur TikTok.

Suite à une perte de balle des U14 de Malines, la jeune pépite récupère le ballon à quelques mètres du grand rectangle et décide de tenter directement sa chance. Et il a bien fait : le ballon est parfaitement placé et termine au fond des filets.

Le score final est sans appel ! Les Rouches se sont imposés sur le score de 11-0. Deux buts et une passe décisive sont à mettre à l'actif de Knouzi.

Le jeune joueur avait d'abord commencé sa formation à Genk avant de rejoindre le club liégeois cette saison. Un choix qui semble concluant !