"J'aurais envisagé d'expérimenter avec le jeune Mokio" : quelle composition pour les Diables Rouges contre l'Ukraine ?

Jeudi prochain, Rudi Garcia débutera son aventure en tant que sélectionneur de l'équipe nationale belge avec un match en Espagne contre l'Ukraine. L'ex-joueuse du Standard de Liège, Imke Courtois, donne sa composition probable et fait le bilan.

"Il a opté pour un beau mélange d’expérience et de jeunesse. Je comprends l’absence de Witsel et Mertens. Avec des joueurs comme Courtois, Meunier, Mechele, Vanaken, De Bruyne, Lukaku, Tielemans et Trossard, il y a encore une solide expérience. C’est aussi agréable de voir cinq joueurs évoluant dans la compétition belge", déclare-t-elle dans De Zondag.

Garcia, étant un fervent défenseur du 4-3-3, il pourrait s'appuyer sur un onze de départ bien défini d'après l'ancienne Diable Rouge : "Courtois dans les buts, c'est une certitude. Pour le poste de back droit, j’hésite entre Meunier et Castagne, mais je choisirais Castagne. Au centre, je m’attends à voir Theate et Mechele, et De Cuyper est le back gauche logique."

Au milieu de terrain, De Bruyne et Tielemans semblent incontournables. "Pour le poste derrière eux, j’aurais envisagé d’expérimenter avec le jeune Mokio en tant que milieu défensif. Mais je doute que Garcia prenne ce risque", ajoute-t-elle.

En attaque, elle envisage une ligne offensive avec Lukebakio à droite et Trossard à gauche. "Et en pointe, bien sûr, Lukaku. Mais je regrette l'absence de Charles De Ketelaere dans ce onze."

Si Garcia choisit un 4-5-1 ou un 4-2-3-1, Courtois voit néanmoins un rôle pour le joueur de l'Atalanta : "Derrière Lukaku, il pourrait davantage s’épanouir."