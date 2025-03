Un nouveau stade à Rocourt prochainement ? Voici une nouvelle qui devrait ravir les supporters du RFC Liège

Quand est-ce que les Sang et Marine pourront fouler la pelouse d'un nouveau stade ? Difficile de répondre à cette question pour le moment, mais les choses semblent malgré tout avancer positivement.

Ce samedi, le RFC Liège s'est incliné face au Lokeren-Temse de Radja Nainggolan. Mené au score suite à un but de Daniel Pérez à la 9e minute, les Sang et Marine avaient parfaitement réagi en seconde période grâce à un penalty converti par Ryan Merlen, mais Toon Janssen en a finalement décidé autrement en inscrivant le but de la victoire pour Stijn Vreven et ses hommes à la 68e minute.

Cette défaite est une véritable déception pour les Liégeois qui auraient pu revenir à un point du Lierse, actuellement à la 7e place synonyme de play-offs. Les joueurs de Gaëtan Englebert n'ont donc pas profité de la défaite des Pallieters à La Louvière (2-1).

Cette participation aux play-offs pourrait permettre au vainqueur d'ensuite rejoindre l'élite du football belge. Au vu du stade, cela semble compliqué d'envisager une montée du côté du Matricule 4. Il faudrait alors jouer ailleurs qu'à Rocourt.

Un nouveau stade

Des informations concernant un nouveau stade sont d'ailleurs tombées. Selon Quatre, la direction leur aurait confirmé que le dossier avançait constructivement et positivement. Le club attend cependant de réunir tous les éléments pour annoncer son projet. Voici une nouvelle qui pourrait déjà réjouir quelques fans Sang et Marine !

Un déplacement dans le stade de Seraing avait notamment été beaucoup évoqué dans la presse, mais les supporters rouges et bleus avaient fait savoir leur mécontentement. Le média liégeois parle bien ici d'un nouveau stade et non d'une quelconque fusion avec le club sérésien.