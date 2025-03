Victor Osimhen sur le départ... vers un concurrent direct du Napoli ?

Actuellement en prêt à Galatasaray, Victor Osimhen attire les convoitises ! Mais alors, où pourrait signer l'ancien buteur du Sporting de Charleroi ? Trois grands clubs européens seraient prêts à se battre pour l'attaquant nigérian.

Avec ses dix-neuf buts pour Charleroi en 2018-2019, Victor Osimhen avait déjà laissé entrevoir un avenir prometteur. Depuis, le Nigérian est devenu une référence sur la scène internationale. Il a empilé les buts avec Naples, mais son histoire dans le sud de l’Italie semble proche de la fin.

Prêté cette saison à Galatasaray, Osimhen reste pourtant sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2026. Il faudra donc trouver une solution — et celle-ci serait en train de se dessiner. Un transfert vers Manchester United semblait quasiment bouclé plus tôt ce mois-ci. Mais quelques conditions restent encore à régler avant de voir Osimhen débarquer à Old Trafford.

Osimhen en Angleterre ou en Italie ?

D'autres grands clubs européens flairent eux aussi l'opportunité de détourner Victor Osimhen des radars de Manchester United. Arsenal s’est déjà positionné, prêt à passer à l’action. Un choix en faveur des Gunners compliquerait sérieusement les plans des Red Devils.

Un retour en Italie n’est pas non plus à exclure. La Juventus a récemment manifesté son intérêt. Il y a quelques semaines, la rumeur évoquait même une arrivée de Xavi sur le banc turinois, avec en ligne de mire une attaque solide emmenée par Osimhen. Pour l’instant, Thiago Motta est toujours en place. Mais quel que soit le coach désigné à l’avenir, une chose semble claire : Osimhen est devenu la priorité de Cristiano Giuntoli.

La balle est dans le camp de Naples

D’après La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen serait clairement ouvert à un transfert à la Juventus. La Vieille Dame aurait donc autant de chances que Manchester United ou Arsenal dans ce dossier — à condition, bien sûr, que Naples accepte de le vendre à un concurrent direct. Et c’est là que les choses pourraient se compliquer.