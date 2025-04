"Le but d'Anderlecht aurait dû être annulé" : de nouvelles incohérences détectées dans l'arbitrage en Pro League

Les poussées et tirages de maillot lors des corners continuent de susciter la controverse en Jupiler Pro League. Le week-end dernier, deux phases discutables ont été examinées dans Extra Time : une lors d'Anderlecht-Genk et une autre lors de Gand-Union.

Selon le célèbre commentateur et analyste du nord du pays Peter Vandenbempt, le comportement des joueurs joue un rôle. "Cela aide lorsqu'un joueur va parler à l'arbitre", a-t-il remarqué. Lors du match d'Anderlecht dimanche, le but égalisateur de César Huerta a été marqué, mais c'est surtout le comportement de son coéquipier Jan-Carlo Simic qui a attiré l'attention.

Celui-ci a fermement retenu le milieu de terrain de Genk, Hrosovsky, lors de l'action. L'analyste Filip Joos a été clair. "Ce but aurait dû être annulé. Ce n'est pas juste un blocage."

Frank Boeckx a également été critique : "Simic va directement sur l'homme, pas sur le ballon. De sa position, il ne peut jamais sauter pour jouer le ballon de la tête. Il bloque simplement l'espace d'où Huerta arrive." Selon l'ancien gardien, il s'agit clairement d'une action travaillée pour créer de l'espace.

Faut-il être plus sévère sur les poussées et les blocages lors des corners ?

Cependant, aucune intervention n'a eu lieu dans cette phase. D'après Wesley Sonck, cela est aussi lié à la réaction de l'adversaire : "Hrosovsky est un garçon sage. S'il est vraiment gêné, il demandera probablement lui-même un contrôle VAR. Ce qui n'a pas été le cas ici."

Un jour plus tôt, lors de Gand-Union, une intervention du VAR a eu lieu après une phase similaire. L'Union a marqué grâce à Promise David, mais le but a été annulé car le gardien de Gand, Vandenberghe, a été légèrement gêné. "Il s'agenouille et c'est là que l'intervention a lieu", a souligné Boeckx.

Le plateau estime qu'il y a plus de rigueur lorsque l'avance est confortable. "À 0-3, c'est facile d'intervenir. Mais si cela se produit à 0-0 dans un grand match, la discussion commence", a mis en garde Joos. Sonck conclut. "Quand cela compte vraiment, ça crée un sérieux problème." Une règle qu'il faudrait revoir, simplifier ou clarifier dans les prochaines années ?