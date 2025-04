L'électrochoc n'a eu lieu ni à Anderlecht ni à l'Antwerp : "Le noyau n'est tout simplement pas assez qualitatif"

Anderlecht et l'Antwerp, et dans une moindre mesure La Gantoise, ont tenté de changer les choses sur le banc pour redresser les résultats ces dernières semaines. Sans succès.

Plutôt qu'un duel entre David Hubert et Jonas De Roeck dimanche, on a assisté à une opposition entre Besnik Hasi et Andries Ulderink. Deux nouveaux venus qui n'ont pour l'instant pas réussi à améliorer le jeu ou les résultats de leur équipe.

Anderlecht et l'Antwerp ont pris leur premier point en Playoffs... l'un contre l'autre. La Gantoise, de son côté, a viré Wouter Vrancken un peu plus tôt et Danijel Milicevic tâtonne aussi. Pour Vital Borkelmans, ancien adjoint de l'équipe nationale belge, c'est parce que le problème n'était pas sur le banc.

"On a compris maintenant que ce n'était pas la faute de l'entraîneur à Gand, Anderlecht et l'Antwerp. Tous trois ont viré leur coach et ça ne s'est pas amélioré depuis pour autant", pointe Borkelmans dans Het Belang van Limburg.

"La responsabilité n'est pas sur les entraîneurs mais sur ceux qui ont construit l'équipe. À mon avis, les directeurs sportifs sont les principaux responsables", continue-t-il. Les noyaux de ces trois équipes ne seraient tout bonnement pas assez bons.

"Si vous changez d'entraîneur deux ou trois fois et que les résultats restent mauvais, c'est tout simplement que l'équipe n'est pas à la hauteur", conclut Vital Borkelmans.