Textor a encore frappé : la montée du RWDM est-elle encore moins plausible maintenant ?

Igor De Camargo ne va donc pas mener le RWDM durant les barrages pour la montée. John Textor a encore décidé de placer l'un de ses hommes sur le banc, avec un timing calamiteux.

Mais à quel jeu joue donc John Textor ? Que Yannick Ferrera prenne la porte après la désillusion subie au Gaverbeek était déjà surprenant, mais s'expliquait : l'entraîneur lui-même estimait "ne plus trouver la solution", et a quitté son poste sans regrets.

Avant les barrages, un électrochoc pouvait se tenter. La tactique se comprend et Igor De Camargo, l'adjoint de Ferrera, connaît son groupe. L'ancien attaquant du Standard est aussi réputé pour son état d'esprit : c'est un battant, qui aurait certainement amené la grinta nécessaire pour aller au bout de l'effort. Car le foot, dans des barrages pour la montée, est rarement primordial.

Qui est Gueïda Fofana ?

Mais voilà : ce n'est pas De Camargo qui aura la lourde tâche de gagner trois finales aller-retour d'affilée pour faire remonter le RWDM en D1A. Les 540 minutes en enfer du club de Molenbeek (si tout va bien) se feront avec... Gueïda Fofana (33 ans) sur le banc.

Un nom qui n'est pas inconnu des amateurs de football français : formé au Havre, Gueïda Fofana rejoignait l'OL en 2011 et y arrivait entouré de grandes attentes. Champion d'Europe U19 avec la France, Fofana devait incarne le renouveau de Lyon après le départ de Jérémy Toulalan, entouré de jeunes talents comme Grenier, Gonalons ou Lacazette.

Si au début, les choses se passent bien, Fofana subira une grave blessure en 2014 et ne va jamais s'en remettre. Après de longues périodes d'absence, une ostéonécrose le force à raccrocher les crampons en janvier 2017, à 25 ans seulement. Immédiatement, il entame sa reconversion.

Peut-il passer un palier et devenir coach d'équipe A ?

Depuis, Gueïda Fofana travaille donc au sein des équipes d'âge de l'Olympique Lyonnais. Il coache les U14, puis les U17, avant de devenir adjoint de l'équipe réserve évoluant en National 2. Depuis 2019, il en est l'entraîneur principal, pour un total de 139 matchs ; cette saison, l'OL B est en National 3 et joue pour remonter.

Autrement dit : Fofana, avec tout le respect qu'on a pour ses compétences (car après tout, aucun d'entre nous n'a regardé la réserve lyonnaise cette saison), n'a pour ainsi dire aucune expérience du plus haut niveau en tant qu'entraîneur. Pire : il n'a jamais coaché un groupe d'adultes. L'OL B est une équipe U21, dont aucun joueur n'a plus de 22 ans.

Il va débarquer dans un club en plein doute, où les supporters lui mettront la pression après avoir cru à la montée toute la saison, et sans connaître un seul des joueurs qu'il va devoir diriger - dont certains ont presque son âge. Pour être complet, Fofana en connaît en réalité trois : Achraf Laâziri et Islamdine Halifa, prêtés par l'OL, et Mohamed El Arouch, ancien de Lyon lui aussi. Il les a tous trois croisés en équipe B lyonnaise.

Sera-ce suffisant pour s'intégrer rapidement, créer l'électrochoc nécessaire et dominer Lokeren-Temse, qui reste pour rappel sur une série de 5 victoires d'affilée ? Peut-être. Mais John Textor joue avec le feu... comme souvent.