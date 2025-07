En signant au Standard, Nayel Mehssatou a un objectif clair : "J'en ai parlé à Marc Wilmots"

Nayel Mehssatou est l'un des trois joueurs venus du KV Courtrai, relégué, au Standard cet été. Et l'international chilien a un objectif.

C'est peut-être la bonne affaire du mercato dont on parle le moins : la signature de Nayel Mehssatou (23 ans) au Standard est un joli coup, qui a mis à disposition de Mircea Rednic un joueur si polyvalent qu'on a du mal à savoir s'il faut le désigner comme milieu de terrain ou latéral.

Mehssatou a assuré en conférence de presse, dans des propos relayés par L'Avenir, que cette polyvalence était selon lui une force. Une force qui lui permettra d'emmagasiner du temps de jeu afin, il l'espère, de retrouver l'équipe nationale chilienne.

Mehssatou de retour avec le Chili ?

"Bien sûr, j'en ai d'ailleurs parlé à Marc Wilmots. Le Standard est connu au Chili, parce que beaucoup de Sud-Américains sont passés par ici", déclare Mehssatou, qui n'a plus été appelé depuis près de 2 ans mais compte tout de même 8 caps.

"Il y aura bientôt un nouveau sélectionneur et j'espère avoir l'occasion de le convaincre", reconnaît l'ancien de Neerpede. Le Chili vient de traverser un gros passage à vide et est d'ores et déjà éliminé de la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Nayel Mehssatou aurait également pu défendre les couleurs d'autres pays, comme bien sûr la Belgique, pour laquelle il a évolué en U18. "J'avais été appelé par le Chili en U17 avant cela, puis, n'étant plus sélectionné par les Espoirs belges, le Chili m'a appelé. Le choix n'a pas été compliqué, ça fait plaisir à ma maman. Papa aurait aimé que je choisisse le Maroc mais il me soutient", conclut le Standardman.