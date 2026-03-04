La sortie folle du propriétaire de Chelsea : "Pas la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football"

Todd Boehly a racheté Chelsea en mai 2022, et s'est retrouvé directeur sportif du club... alors qu'il n'y connaissait rien. Et il ne s'en est pas caché.

Voilà qui explique peut-être la fièvre acheteuse qu'a connu Chelsea dans les mercatos qui ont suivi l'arrivée de Todd Boehly. L'homme d'affaires américain, qui a profité du départ de Roman Abramovitch à la suite du conflit russo-ukrainien pour s'offrir le club, s'est en effet retrouvé directeur sportif en mai 2022 - un rôle qu'il n'avait pas l'intention d'occuper à la base.

Car Boehly, déjà investisseur dans le basket et le baseball, n'y connaissait pas grand chose en soccer à l'époque. Il l'a reconnu avec une étonnante candeur dans une table ronde organisée par iConnections.

Todd Boehly ne savait pas ce qu'il faisait

"Je me suis retrouvé piégé dans un rôle de directeur sportif durant tout un été alors que je n'avais pas la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football", déclare Todd Boehly. "Je savais juste que si Manchester City voulait Marc Cucurella, je le voulais aussi, c'est aussi simple que ça".

En l'occurrence, cela aura été une réussite, puisque Cucurella, qui a bel et bien rejoint Chelsea cet été 2022 (pour 65 millions d'euros), s'est imposé comme un titulaire régulier chez les Blues. Mais Todd Boehly aura dépensé pour... plus de 300 millions d'euros cet été, investissant notamment environ 100 millions sur Mikhaylo Mudryk, flop absolu.

Au terme de ce mercato estival, Boehly repassera la main à Paul Winstanley et Laurence Steward.