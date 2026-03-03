Le coach de Flamengo licencié après... une victoire 0-8

Grosse surprise au Brésil. Flamengo s'est séparé de son entraîneur... après une large victoire 0-8, et alors qu'il a presque tout gagné l'année passée.

Filipe Luis (40 ans), l'ancienne icône de l'Atlético Madrid, n'est plus l'entraîneur de Flamengo. Le Brésilien, champion d'Amérique du Sud en novembre dernier, a payé le prix d'un début de championnat moyen.

Mais son licenciement survient à un bien étrange moment : Flamengo vient en effet de se qualifier pour la finale du championnat de l'état de Rio de Janeiro... avec une victoire-fleuve, 0-8, sur la pelouse de Madureira.

Filipe Luis licencié malgré une superbe victoire

L'année passée, Filipe Luis n'avait pas seulement remporté la Copa Libertadores : Flamengo s'était également arrogé la Serie A brésilienne, le championnat de l'état de Rio et la Supercoupe du Brésil. Insuffisant, apparemment, pour bénéficier d'un peu de patience en ce début d'année 2026.

Il faut dire que Flamengo vit tout simplement le pire début de saison des dix dernières années, et ne pointe qu'à la 11e place du championnat brésilien. Le club a donc décidé de trancher dans le vif.



Retraité en 2023 après avoir fini sa carrière à Flamengo, Filipe Luis s'était immédiatement reconverti en tant que coach des jeunes au sein du club carioca. En 2024, il était promu à la tête de l'équipe A. Après avoir passé la majeure partie de sa carrière en Europe, l'ancien de l'Atlético et de Chelsea pourrait bien en profiter pour revenir sur le Vieux Continent dans un autre rôle.