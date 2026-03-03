Le coach de Flamengo licencié après... une victoire 0-8

Le coach de Flamengo licencié après... une victoire 0-8
Deviens fan de Flamengo! 8

Grosse surprise au Brésil. Flamengo s'est séparé de son entraîneur... après une large victoire 0-8, et alors qu'il a presque tout gagné l'année passée.

Filipe Luis (40 ans), l'ancienne icône de l'Atlético Madrid, n'est plus l'entraîneur de Flamengo. Le Brésilien, champion d'Amérique du Sud en novembre dernier, a payé le prix d'un début de championnat moyen. 

Mais son licenciement survient à un bien étrange moment : Flamengo vient en effet de se qualifier pour la finale du championnat de l'état de Rio de Janeiro... avec une victoire-fleuve, 0-8, sur la pelouse de Madureira. 

Filipe Luis licencié malgré une superbe victoire 

L'année passée, Filipe Luis n'avait pas seulement remporté la Copa Libertadores : Flamengo s'était également arrogé la Serie A brésilienne, le championnat de l'état de Rio et la Supercoupe du Brésil. Insuffisant, apparemment, pour bénéficier d'un peu de patience en ce début d'année 2026.

Il faut dire que Flamengo vit tout simplement le pire début de saison des dix dernières années, et ne pointe qu'à la 11e place du championnat brésilien. Le club a donc décidé de trancher dans le vif.


Retraité en 2023 après avoir fini sa carrière à Flamengo, Filipe Luis s'était immédiatement reconverti en tant que coach des jeunes au sein du club carioca. En 2024, il était promu à la tête de l'équipe A. Après avoir passé la majeure partie de sa carrière en Europe, l'ancien de l'Atlético et de Chelsea pourrait bien en profiter pour revenir sur le Vieux Continent dans un autre rôle. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Flamengo

Plus de news

"J'espère qu'il restera fit, cette fois" : Roméo Lavia enfin sorti de la galère ?

"J'espère qu'il restera fit, cette fois" : Roméo Lavia enfin sorti de la galère ?

17:30
"Mon rêve de petit garçon se réalise" : Rudi Garcia ému par sa rencontre avec une légende belge

"Mon rêve de petit garçon se réalise" : Rudi Garcia ému par sa rencontre avec une légende belge

17:00
Le Racing Genk tient-il déjà sa future perle ? "La saison prochaine, il va exploser"

Le Racing Genk tient-il déjà sa future perle ? "La saison prochaine, il va exploser"

16:30
Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable Rouge est proche du retour

Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable Rouge est proche du retour

16:00
C'est officiel : un club historique du football wallon est déclaré en faillite

C'est officiel : un club historique du football wallon est déclaré en faillite

15:30
🎥 Le joueur le plus rapide d'Europe évolue en Jupiler Pro League

🎥 Le joueur le plus rapide d'Europe évolue en Jupiler Pro League

15:00
La Coupe du Monde va-t-elle ruiner l'Union Belge ?

La Coupe du Monde va-t-elle ruiner l'Union Belge ?

14:30
Après 14 ans à la tête des Red Flames, Ives Serneels revient dans le football masculin

Après 14 ans à la tête des Red Flames, Ives Serneels revient dans le football masculin

14:00
"Vincent, tu ne joues plus avec De Bruyne devant toi" : le conseil du frère de Kompany à son retour en Mauve

"Vincent, tu ne joues plus avec De Bruyne devant toi" : le conseil du frère de Kompany à son retour en Mauve

13:00
🎥 Vers un record en carrière ? Christian Kabasele encore buteur en Serie A

🎥 Vers un record en carrière ? Christian Kabasele encore buteur en Serie A

12:40
"Il me l'a aussi dit en privé" : Nicolas Frutos revient sur la pique de Salvatore Curaba

"Il me l'a aussi dit en privé" : Nicolas Frutos revient sur la pique de Salvatore Curaba

12:20
Une option d'achat abordable : l'un des derniers dossiers d'Olivier Renard déjà prioritaire cet été ?

Une option d'achat abordable : l'un des derniers dossiers d'Olivier Renard déjà prioritaire cet été ?

12:00
1
Un transfert pour se le faire prêter ? Pourquoi Anderlecht ne peut pas prolonger De Cat comme il le voudrait

Un transfert pour se le faire prêter ? Pourquoi Anderlecht ne peut pas prolonger De Cat comme il le voudrait

11:30
La Commission des Licences a tranché : le RWDM face à une déduction de points !

La Commission des Licences a tranché : le RWDM face à une déduction de points !

11:00
"On ne décolle pas, tout le monde descend" : des pelouses de Pro League à la peur de sa vie en Iran

"On ne décolle pas, tout le monde descend" : des pelouses de Pro League à la peur de sa vie en Iran

10:30
Un ancien d'Anderlecht balance : "J'ai toujours eu l'impression que Brian Riemer ne me faisait pas confiance"

Un ancien d'Anderlecht balance : "J'ai toujours eu l'impression que Brian Riemer ne me faisait pas confiance"

10:00
Refuser les U21 en attendant les Diables ? "Cela témoignerait d'une arrogance que je n'ai jamais eue"

Refuser les U21 en attendant les Diables ? "Cela témoignerait d'une arrogance que je n'ai jamais eue"

09:30
"Ce genre de cinéma, c'est inadmissible" : Hein Vanhaezebrouck recadre Charleroi

"Ce genre de cinéma, c'est inadmissible" : Hein Vanhaezebrouck recadre Charleroi

09:00
2
Un vrai dur au mal : martyrisé par le duo Alaba - Rüdiger, Luis Vazquez joue un sale tour au Real Madrid

Un vrai dur au mal : martyrisé par le duo Alaba - Rüdiger, Luis Vazquez joue un sale tour au Real Madrid

08:30
Roberto Martinez parti pour retrouver celui qui était son bras droit chez les Diables ? Il répond

Roberto Martinez parti pour retrouver celui qui était son bras droit chez les Diables ? Il répond

08:00
Axel Witsel encore décisif : une première depuis plus de huit ans

Axel Witsel encore décisif : une première depuis plus de huit ans

07:40
Un but annulé d'Anderlecht qui rappelle une subtilité : "Cela fait partie du règlement"

Un but annulé d'Anderlecht qui rappelle une subtilité : "Cela fait partie du règlement"

07:20
Les clubs du top avantagés ? Un consultant en est sûr : "Mais je ne peux pas le prouver"

Les clubs du top avantagés ? Un consultant en est sûr : "Mais je ne peux pas le prouver"

07:00
2
Le deuxième "invité surprise" des PO1 est presque connu : "C'est écrit dans les étoiles !"

Le deuxième "invité surprise" des PO1 est presque connu : "C'est écrit dans les étoiles !"

06:40
Zulte Waregem, sparring partner ? "Nous offrons aux autres équipes leur ticket pour le top 6"

Zulte Waregem, sparring partner ? "Nous offrons aux autres équipes leur ticket pour le top 6"

06:00
Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé juste avant la trêve internationale

Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé juste avant la trêve internationale

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02

22:00
Le conflit au Moyen-Orient menace un match au sommet entre Lionel Messi et Lamine Yamal

Le conflit au Moyen-Orient menace un match au sommet entre Lionel Messi et Lamine Yamal

22:30
L'Antwerp veut frapper fort et s'offrir un renfort libre en vue de la saison prochaine

L'Antwerp veut frapper fort et s'offrir un renfort libre en vue de la saison prochaine

22:00
La fin de Téléfoot ? Votre rendez-vous du dimanche matin pourrait bien disparaître

La fin de Téléfoot ? Votre rendez-vous du dimanche matin pourrait bien disparaître

21:40
1
Un geste stupide mais une sanction clémente : Clinton Nsiala s'excuse et peut s'estimer heureux

Un geste stupide mais une sanction clémente : Clinton Nsiala s'excuse et peut s'estimer heureux

21:20
Bruges a marqué à la 100e minute ? Jonathan Lardot n'y voit aucun scandale

Bruges a marqué à la 100e minute ? Jonathan Lardot n'y voit aucun scandale

21:00
Rudi Garcia ne devra pas faire dans le sentiment : ces Diables pourraient manquer les matchs de mars

Rudi Garcia ne devra pas faire dans le sentiment : ces Diables pourraient manquer les matchs de mars

20:40
Nicolas Frutos est ambitieux : "Charleroi deviendra le plus grand centre de formation de Wallonie"

Nicolas Frutos est ambitieux : "Charleroi deviendra le plus grand centre de formation de Wallonie"

20:20
"Certains de mes choix ne seront pas populaires" : le sélectionneur de l'Allemagne prévient

"Certains de mes choix ne seront pas populaires" : le sélectionneur de l'Allemagne prévient

20:00
Charleroi bel et bien "volé" par l'arbitrage ? Jonathan Lardot répond !

Charleroi bel et bien "volé" par l'arbitrage ? Jonathan Lardot répond !

19:30
4

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved