"Il est stratosphérique" : l'AC Milan et les Diables Rouges ont peut-être trouvé leur patron en défense

Koni De Winter impressionne de plus en plus à l'AC Milan. Solide en défense et décisif contre Cremonese, le Diable Rouge marque des points.

Koni De Winter continue de prendre de l'importance à l'AC Milan. Le défenseur belge a livré une prestation très solide contre Cremonese en Serie A. Il n'a presque rien laissé passer en défense et a récupéré 14 ballons à lui seul.

Cerise sur le gâteau, le Diable Rouge a été décisif à la 89e minute. Sur un service de Luka Modric, sa déviation a permis à Pavlovic d'offrir la victoire aux Rossoneri. Quelques minutes plus tard, Leao a fait le break 0-2 pour l'AC Milan.

Le nouveau patron de la défense de l'AC Milan ?

Au début de la saison, certains supporters avaient des doutes. Aujourd'hui, le ton a changé. Sur les réseaux sociaux, plusieurs fans parlent d'un De Winter "stratosphérique" et saluent une prestation "absolument excellente".

Koni De Winter est stratosphérique — AC Milan - FR (@AC_MilanFR) March 1, 2026

L'ancien défenseur de la Juventus a partagé sa joie avec beaucoup d'humilité sur les réseaux sociaux du club. "La victoire était très importante parce qu'on avait perdu et fait un match nul. Je me sens bien sur le terrain, je suis content de jouer à droite ou au milieu central ou à gauche. Je donne mon maximum quand je joue et je suis très content."





Koni De Winter's post-match thoughts 💭 pic.twitter.com/9REiXN12GO — AC Milan (@acmilan) March 1, 2026

Ce week-end, Milan affronte l'Inter pour le derby. Avec 10 points de retard sur leur grand rival, les Milanais jouent leur dernière carte dans la course au titre à onze journées de la fin.

Une belle opportunité fin mars

Rudi Garcia pourrait en profiter pour faire des tests lors des matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique. De Winter aura l'occasion de montrer qu'il peut devenir le titulaire en défense centrale.