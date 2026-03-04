"Il est stratosphérique" : l'AC Milan et les Diables Rouges ont peut-être trouvé leur patron en défense

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Il est stratosphérique" : l'AC Milan et les Diables Rouges ont peut-être trouvé leur patron en défense
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Koni De Winter impressionne de plus en plus à l'AC Milan. Solide en défense et décisif contre Cremonese, le Diable Rouge marque des points.

Koni De Winter continue de prendre de l'importance à l'AC Milan. Le défenseur belge a livré une prestation très solide contre Cremonese en Serie A. Il n'a presque rien laissé passer en défense et a récupéré 14 ballons à lui seul.

Cerise sur le gâteau, le Diable Rouge a été décisif à la 89e minute. Sur un service de Luka Modric, sa déviation a permis à Pavlovic d'offrir la victoire aux Rossoneri. Quelques minutes plus tard, Leao a fait le break 0-2 pour l'AC Milan.

Le nouveau patron de la défense de l'AC Milan ?

Au début de la saison, certains supporters avaient des doutes. Aujourd'hui, le ton a changé. Sur les réseaux sociaux, plusieurs fans parlent d'un De Winter "stratosphérique" et saluent une prestation "absolument excellente".

L'ancien défenseur de la Juventus a partagé sa joie avec beaucoup d'humilité sur les réseaux sociaux du club. "La victoire était très importante parce qu'on avait perdu et fait un match nul. Je me sens bien sur le terrain, je suis content de jouer à droite ou au milieu central ou à gauche. Je donne mon maximum quand je joue et je suis très content."

Ce week-end, Milan affronte l'Inter pour le derby. Avec 10 points de retard sur leur grand rival, les Milanais jouent leur dernière carte dans la course au titre à onze journées de la fin.

Une belle opportunité fin mars

Rudi Garcia pourrait en profiter pour faire des tests lors des matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique. De Winter aura l'occasion de montrer qu'il peut devenir le titulaire en défense centrale.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
AC Milan
Belgique
Koni De Winter

Plus de news

Le Standard a refusé 2 millions d'euros pour un jeune talent cet hiver

Le Standard a refusé 2 millions d'euros pour un jeune talent cet hiver

11:20
Cristiano Ronaldo au centre d'une folle rumeur : son club rétablit la vérité

Cristiano Ronaldo au centre d'une folle rumeur : son club rétablit la vérité

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/03: Lapoussin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/03: Lapoussin

10:30
Après des mois sans jouer, Loïc Lapoussin a trouvé son nouveau défi

Après des mois sans jouer, Loïc Lapoussin a trouvé son nouveau défi

10:30
L'Iran adversaire des Diables à la Coupe du Monde ? Trump ne peut pas être plus clair

L'Iran adversaire des Diables à la Coupe du Monde ? Trump ne peut pas être plus clair

10:00
L'ancien directeur sportif de Lommel débarque en Angleterre

L'ancien directeur sportif de Lommel débarque en Angleterre

09:30
Un Iranien et un Américain, équipiers à Westerlo : "On prie pour que sa famille aille bien"

Un Iranien et un Américain, équipiers à Westerlo : "On prie pour que sa famille aille bien"

09:00
Une star mondiale va manquer la Coupe du Monde

Une star mondiale va manquer la Coupe du Monde

08:30
La sortie folle du propriétaire de Chelsea : "Pas la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football"

La sortie folle du propriétaire de Chelsea : "Pas la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football"

08:00
Incroyable : le FC Barcelone a bien failli remonter un retard de quatre buts face à l'Atlético Madrid

Incroyable : le FC Barcelone a bien failli remonter un retard de quatre buts face à l'Atlético Madrid

07:40
Théo Leoni et Karel Geraerts prennent la porte face à un excellent Mike Penders

Théo Leoni et Karel Geraerts prennent la porte face à un excellent Mike Penders

07:20
Vincent Kompany a trouvé le successeur d'Harry Kane : un ancien joueur de Charleroi dans le viseur

Vincent Kompany a trouvé le successeur d'Harry Kane : un ancien joueur de Charleroi dans le viseur

07:00
Au bord de la faillite : un club de football professionnel belge pourrait disparaître pour la troisième fois

Au bord de la faillite : un club de football professionnel belge pourrait disparaître pour la troisième fois

06:40
Un grand club turc s'intéresse à un joueur... de l'équipe réserve de Genk

Un grand club turc s'intéresse à un joueur... de l'équipe réserve de Genk

06:20
Le kinésithérapeute de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku a de très bonnes nouvelles

Le kinésithérapeute de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku a de très bonnes nouvelles

21:40
D'abord écarté, maintenant soutenu : comment Jérémy Taravel a retourné la situation à Anderlecht

D'abord écarté, maintenant soutenu : comment Jérémy Taravel a retourné la situation à Anderlecht

23:00
Un discours ovationné : le message fort de Vincent Kompany pour les jeunes

Un discours ovationné : le message fort de Vincent Kompany pour les jeunes

22:30
La liste s'allonge dangereusement : nouveau coup dur pour les Diables Rouges

La liste s'allonge dangereusement : nouveau coup dur pour les Diables Rouges

20:00
Zulte Waregem, Genk... et le Club de Bruges : voici où en est le dossier Thorgan Hazard

Zulte Waregem, Genk... et le Club de Bruges : voici où en est le dossier Thorgan Hazard

22:00
1
Manchester United a tranché : une décision lourde de conséquences pour Senne Lammens

Manchester United a tranché : une décision lourde de conséquences pour Senne Lammens

21:20
"Mon rêve de petit garçon se réalise" : Rudi Garcia ému par sa rencontre avec une légende belge

"Mon rêve de petit garçon se réalise" : Rudi Garcia ému par sa rencontre avec une légende belge

17:00
1
50 millions d'euros pour Joel Ordoñez ? Un grand club prêt à passer à l'attaque

50 millions d'euros pour Joel Ordoñez ? Un grand club prêt à passer à l'attaque

21:00
Thibaut Courtois assume, les autres disparaissent : soirée tendue pour le Real Madrid

Thibaut Courtois assume, les autres disparaissent : soirée tendue pour le Real Madrid

20:30
Un retour à Anderlecht pour Romelu Lukaku ? Une autre piste prend de l'ampleur

Un retour à Anderlecht pour Romelu Lukaku ? Une autre piste prend de l'ampleur

19:34
Will Still va-t-il recevoir sa chance... en Premier League ?

Will Still va-t-il recevoir sa chance... en Premier League ?

19:00
Le futur d'Anderlecht en défense joue... avec les Futures : il y a peu de doutes sur sa signature définitive

Le futur d'Anderlecht en défense joue... avec les Futures : il y a peu de doutes sur sa signature définitive

18:40
1
La Coupe du Monde va-t-elle ruiner l'Union Belge ?

La Coupe du Monde va-t-elle ruiner l'Union Belge ?

14:30
Sous le feu des critiques, Bert Verbeke est fermement défendu par le département arbitral

Sous le feu des critiques, Bert Verbeke est fermement défendu par le département arbitral

18:20
2
De mal en pis au RWDM : un deuxième titulaire pourrait s'en aller

De mal en pis au RWDM : un deuxième titulaire pourrait s'en aller

18:00
"J'espère qu'il restera fit, cette fois" : Roméo Lavia enfin sorti de la galère ?

"J'espère qu'il restera fit, cette fois" : Roméo Lavia enfin sorti de la galère ?

17:30
Le Racing Genk tient-il déjà sa future perle ? "La saison prochaine, il va exploser"

Le Racing Genk tient-il déjà sa future perle ? "La saison prochaine, il va exploser"

16:30
Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable Rouge est proche du retour

Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable Rouge est proche du retour

16:00
C'est officiel : un club historique du football wallon est déclaré en faillite

C'est officiel : un club historique du football wallon est déclaré en faillite

15:30
🎥 Le joueur le plus rapide d'Europe évolue en Jupiler Pro League

🎥 Le joueur le plus rapide d'Europe évolue en Jupiler Pro League

15:00
Après 14 ans à la tête des Red Flames, Ives Serneels revient dans le football masculin

Après 14 ans à la tête des Red Flames, Ives Serneels revient dans le football masculin

14:00
Le coach de Flamengo licencié après... une victoire 0-8

Le coach de Flamengo licencié après... une victoire 0-8

13:30

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 27
Parma Parma 1-1 Cagliari Cagliari
Como Como 3-1 Lecce Lecce
Hellas Verona Hellas Verona 1-2 Napoli Napoli
Inter Inter 2-0 Genoa Genoa
Cremonese Cremonese 0-2 AC Milan AC Milan
Sassuolo Sassuolo 2-1 Atalanta Atalanta
Torino Torino 2-0 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 3-3 Juventus Juventus
Pisa Pisa 0-1 Bologna Bologna
Udinese Udinese 3-0 Fiorentina Fiorentina
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved