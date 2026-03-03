Un discours ovationné : le message fort de Vincent Kompany pour les jeunes

Commentaire
Un discours ovationné : le message fort de Vincent Kompany pour les jeunes
Invité au Forum européen à Bruxelles, Vincent Kompany a expliqué comment le sport et son projet BX Brussels peuvent aider les jeunes défavorisés à trouver leur place dans la société.

Vincent Kompany n'oublie pas d'où il vient. Invité à s'exprimer lors du Forum européen sur l'emploi à Bruxelles, le coach du Bayern Munich a partagé sa vision de l'insertion des jeunes de quartier en vidéoconférence.

Le sport pour s'échapper

Pour Kompany, le sport peut changer des vies. "Le sport m'a aidé à résoudre de nombreux problèmes rencontrés plus tard dans ma vie. Bruxelles est l'une des villes les plus multiculturelles au monde. Le sport a été le seul moment où j'ai compris qu'on n'est pas défini par la couleur de sa peau, mais par celle de son maillot." a t-il commencé, relayé par Het Laatste Nieuws.

L'ancien défenseur a insisté sur la richesse des rencontres que permet le football. "Le sport permet de rencontrer des personnes de cultures différentes. Pour moi, l'essence même d'une société est de donner aux communautés diverses et isolées un sentiment d'appartenance."

Kompany a également parlé des jeunes qu'il accompagne avec son projet BX Brussels. "Je vois de l'espoir chez les jeunes, chez les jeunes talentueux et chez les jeunes dynamiques. Ils ont besoin de sentir que d'autres prennent les devants."

Les bons mots


L'ancien capitaine des Diables Rouges a conclu avec un message très personnel. "Oui, je vois tous les jeunes qui ont des problèmes comme une sorte de mini-version de moi-même. Je constate donc beaucoup de réussites." Son intervention a été longuement applaudie par les participants du forum.

