Vincent Kompany a trouvé le successeur d'Harry Kane : un ancien joueur de Charleroi dans le viseur

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Vincent Kompany a trouvé le successeur d'Harry Kane : un ancien joueur de Charleroi dans le viseur

Vincent Kompany aurait un nom en tête pour renforcer l'attaque du Bayern Munich. Et c'est un ancien joueur de Charleroi.

Vincent Kompany a une idée pour l'avenir de l'attaque du Bayern Munich. L'entraîneur belge gère bien son effectif, mais pense aussi aux saisons à venir. Même si Harry Kane reste la référence en attaque, le club bavarois veut anticiper la suite.

Un ancien de Charleroi

Selon les informations de Foot Mercato, Kompany aurait un nom en tête. Le coach belge apprécierait beaucoup le profil de Victor Osimhen, aujourd'hui à Galatasaray. L'attaquant nigérian s'est rapidement imposé en Turquie.

Cette saison, l’ancien joueur de Charleroi a inscrit 17 buts et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Des performances qui attirent l'attention des plus grands clubs.

Le double de son prix d'achat

Le dossier ne sera pas simple à boucler pour les dirigeants munichois. Galatasaray, qui a déboursé 75 millions d'euros pour le recruter, ne compte pas le brader. Le club turc réclamerait une somme record de 150 millions d'euros pour libérer sa star, sous contrat jusqu'en 2029.

L'Arabie Saoudite est aussi sur le coup, mais Osimhen n'est pas chaud. Il préfère rester en Europe pour gagner des titres majeurs. Il valait 3 millions d'euros quand il était à Charleroi.

