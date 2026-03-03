D'abord écarté, maintenant soutenu : comment Jérémy Taravel a retourné la situation à Anderlecht

Anderlecht arrête pour l'instant sa recherche de nouvel entraîneur. Jérémy Taravel va finir la saison sur le banc de l'équipe.

Il y a quelques mois, personne n'aurait pu prédire que Jérémy Taravel serait l'entraîneur principal d'Anderlecht. Même le Français n'y aurait probablement pas cru une seconde.

Après le licenciement de Besnik Hasi et le départ d'Edward Still, Taravel n'avait qu'une mission : qualifier Anderlecht pour la finale de la Coupe de Belgique face à l'Antwerp. Pas besoin de vous préciser qu'il a rempli son contrat avec brio.

Un exploit qui n'avait pas suffi

Pourtant, malgré cette victoire éclatante 0-4 au Bosuil, les dirigeants bruxellois ne considéraient pas Taravel comme une option sérieuse. Marc Coucke et son équipe estimaient qu'il n'était pas prêt à assumer toute la pression du club.

Pendant des semaines, Anderlecht a misé sur Alfred Schreuder. Le club avait trouvé un accord avec le Néerlandais, mais son club, Al Diraiyah FC, a refusé de le laisser partir.

Comment Taravel a-t-il fini par convaincre ?

Pendant ce temps, Taravel a réussi à remobiliser le vestiaire, à redonner confiance aux attaquants et à pratiquement assurer la place d'Anderlecht en Play-offs 1.





Ces résultats ont poussé la direction à changer son fusil d'épaule. Désormais, la priorité est de trouver un nouveau directeur sportif, qui devra trancher sur le dossier de l'entraîneur.