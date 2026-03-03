D'abord écarté, maintenant soutenu : comment Jérémy Taravel a retourné la situation à Anderlecht

Muzamel Rahmat Manuel Gonzalez
Muzamel Rahmat et Manuel Gonzalez
| Commentaire
D'abord écarté, maintenant soutenu : comment Jérémy Taravel a retourné la situation à Anderlecht
Deviens fan de Anderlecht! 4335

Anderlecht arrête pour l'instant sa recherche de nouvel entraîneur. Jérémy Taravel va finir la saison sur le banc de l'équipe.

Il y a quelques mois, personne n'aurait pu prédire que Jérémy Taravel serait l'entraîneur principal d'Anderlecht. Même le Français n'y aurait probablement pas cru une seconde.

Après le licenciement de Besnik Hasi et le départ d'Edward Still, Taravel n'avait qu'une mission : qualifier Anderlecht pour la finale de la Coupe de Belgique face à l'Antwerp. Pas besoin de vous préciser qu'il a rempli son contrat avec brio.

Un exploit qui n'avait pas suffi

Pourtant, malgré cette victoire éclatante 0-4 au Bosuil, les dirigeants bruxellois ne considéraient pas Taravel comme une option sérieuse. Marc Coucke et son équipe estimaient qu'il n'était pas prêt à assumer toute la pression du club.

Pendant des semaines, Anderlecht a misé sur Alfred Schreuder. Le club avait trouvé un accord avec le Néerlandais, mais son club, Al Diraiyah FC, a refusé de le laisser partir.

Comment Taravel a-t-il fini par convaincre ?

Pendant ce temps, Taravel a réussi à remobiliser le vestiaire, à redonner confiance aux attaquants et à pratiquement assurer la place d'Anderlecht en Play-offs 1.

Ces résultats ont poussé la direction à changer son fusil d'épaule. Désormais, la priorité est de trouver un nouveau directeur sportif, qui devra trancher sur le dossier de l'entraîneur.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Jérémy Taravel

Plus de news

Zulte Waregem, Genk... et le Club de Bruges : voici où en est le dossier Thorgan Hazard

Zulte Waregem, Genk... et le Club de Bruges : voici où en est le dossier Thorgan Hazard

22:00
Le futur d'Anderlecht en défense joue... avec les Futures : il y a peu de doutes sur sa signature définitive

Le futur d'Anderlecht en défense joue... avec les Futures : il y a peu de doutes sur sa signature définitive

18:40
1
Un discours ovationné : le message fort de Vincent Kompany pour les jeunes

Un discours ovationné : le message fort de Vincent Kompany pour les jeunes

22:30
Un retour à Anderlecht pour Romelu Lukaku ? Une autre piste prend de l'ampleur

Un retour à Anderlecht pour Romelu Lukaku ? Une autre piste prend de l'ampleur

19:34
Le kinésithérapeute de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku a de très bonnes nouvelles

Le kinésithérapeute de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku a de très bonnes nouvelles

21:40
50 millions d'euros pour Joel Ordoñez ? Un grand club prêt à passer à l'attaque

50 millions d'euros pour Joel Ordoñez ? Un grand club prêt à passer à l'attaque

21:00
Manchester United a tranché : une décision lourde de conséquences pour Senne Lammens

Manchester United a tranché : une décision lourde de conséquences pour Senne Lammens

21:20
Thibaut Courtois assume, les autres disparaissent : soirée tendue pour le Real Madrid

Thibaut Courtois assume, les autres disparaissent : soirée tendue pour le Real Madrid

20:30
La liste s'allonge dangereusement : nouveau coup dur pour les Diables Rouges

La liste s'allonge dangereusement : nouveau coup dur pour les Diables Rouges

20:00
Will Still va-t-il recevoir sa chance... en Premier League ?

Will Still va-t-il recevoir sa chance... en Premier League ?

19:00
Sous le feu des critiques, Bert Verbeke est fermement défendu par le département arbitral

Sous le feu des critiques, Bert Verbeke est fermement défendu par le département arbitral

18:20
2
De mal en pis au RWDM : un deuxième titulaire pourrait s'en aller

De mal en pis au RWDM : un deuxième titulaire pourrait s'en aller

18:00
"Vincent, tu ne joues plus avec De Bruyne devant toi" : le conseil du frère de Kompany à son retour en Mauve

"Vincent, tu ne joues plus avec De Bruyne devant toi" : le conseil du frère de Kompany à son retour en Mauve

13:00
"J'espère qu'il restera fit, cette fois" : Roméo Lavia enfin sorti de la galère ?

"J'espère qu'il restera fit, cette fois" : Roméo Lavia enfin sorti de la galère ?

17:30
Le Racing Genk tient-il déjà sa future perle ? "La saison prochaine, il va exploser"

Le Racing Genk tient-il déjà sa future perle ? "La saison prochaine, il va exploser"

16:30
"Mon rêve de petit garçon se réalise" : Rudi Garcia ému par sa rencontre avec une légende belge

"Mon rêve de petit garçon se réalise" : Rudi Garcia ému par sa rencontre avec une légende belge

17:00
1
Une option d'achat abordable : l'un des derniers dossiers d'Olivier Renard déjà prioritaire cet été ?

Une option d'achat abordable : l'un des derniers dossiers d'Olivier Renard déjà prioritaire cet été ?

12:00
1
Un transfert pour se le faire prêter ? Pourquoi Anderlecht ne peut pas prolonger De Cat comme il le voudrait

Un transfert pour se le faire prêter ? Pourquoi Anderlecht ne peut pas prolonger De Cat comme il le voudrait

11:30
Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable Rouge est proche du retour

Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable Rouge est proche du retour

16:00
🎥 Le joueur le plus rapide d'Europe évolue en Jupiler Pro League

🎥 Le joueur le plus rapide d'Europe évolue en Jupiler Pro League

15:00
C'est officiel : un club historique du football wallon est déclaré en faillite

C'est officiel : un club historique du football wallon est déclaré en faillite

15:30
Un ancien d'Anderlecht balance : "J'ai toujours eu l'impression que Brian Riemer ne me faisait pas confiance"

Un ancien d'Anderlecht balance : "J'ai toujours eu l'impression que Brian Riemer ne me faisait pas confiance"

10:00
La Coupe du Monde va-t-elle ruiner l'Union Belge ?

La Coupe du Monde va-t-elle ruiner l'Union Belge ?

14:30
Après 14 ans à la tête des Red Flames, Ives Serneels revient dans le football masculin

Après 14 ans à la tête des Red Flames, Ives Serneels revient dans le football masculin

14:00
Le coach de Flamengo licencié après... une victoire 0-8

Le coach de Flamengo licencié après... une victoire 0-8

13:30
"Il me l'a aussi dit en privé" : Nicolas Frutos revient sur la pique de Salvatore Curaba

"Il me l'a aussi dit en privé" : Nicolas Frutos revient sur la pique de Salvatore Curaba

12:20
🎥 Vers un record en carrière ? Christian Kabasele encore buteur en Serie A

🎥 Vers un record en carrière ? Christian Kabasele encore buteur en Serie A

12:40
"On ne décolle pas, tout le monde descend" : des pelouses de Pro League à la peur de sa vie en Iran

"On ne décolle pas, tout le monde descend" : des pelouses de Pro League à la peur de sa vie en Iran

10:30
Refuser les U21 en attendant les Diables ? "Cela témoignerait d'une arrogance que je n'ai jamais eue"

Refuser les U21 en attendant les Diables ? "Cela témoignerait d'une arrogance que je n'ai jamais eue"

09:30
La Commission des Licences a tranché : le RWDM face à une déduction de points !

La Commission des Licences a tranché : le RWDM face à une déduction de points !

11:00
Un but annulé d'Anderlecht qui rappelle une subtilité : "Cela fait partie du règlement"

Un but annulé d'Anderlecht qui rappelle une subtilité : "Cela fait partie du règlement"

07:20
Un vrai dur au mal : martyrisé par le duo Alaba - Rüdiger, Luis Vazquez joue un sale tour au Real Madrid

Un vrai dur au mal : martyrisé par le duo Alaba - Rüdiger, Luis Vazquez joue un sale tour au Real Madrid

08:30
"Ce genre de cinéma, c'est inadmissible" : Hein Vanhaezebrouck recadre Charleroi

"Ce genre de cinéma, c'est inadmissible" : Hein Vanhaezebrouck recadre Charleroi

09:00
3
Roberto Martinez parti pour retrouver celui qui était son bras droit chez les Diables ? Il répond

Roberto Martinez parti pour retrouver celui qui était son bras droit chez les Diables ? Il répond

08:00
Les clubs du top avantagés ? Un consultant en est sûr : "Mais je ne peux pas le prouver"

Les clubs du top avantagés ? Un consultant en est sûr : "Mais je ne peux pas le prouver"

07:00
2
Axel Witsel encore décisif : une première depuis plus de huit ans

Axel Witsel encore décisif : une première depuis plus de huit ans

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved