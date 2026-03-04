Un Iranien et un Américain, équipiers à Westerlo : "On prie pour que sa famille aille bien"

C'est un cas assez rare dans le monde du football, si pas unique : à Westerlo, un joueur iranien et un joueur étatsunien partagent le même vestiaire. Le conflit actuel en Iran n'a pas tendu leurs relations.

Tous deux sont titulaires réguliers et font le bonheur du KVC Westerlo : Bryan Reynolds (24 ans), né à Fort Worth, au Texas, et Allahyar Sayyadmanesh, né à Amol, au nord de l'Iran, sont équipiers et bons amis. Bien sûr, la guerre déclenchée par les USA en Iran récemment a mis en lumière leur cohabitation dans le vestiaire campinois.

Sporza a réuni les deux joueurs, dont les pays sont désormais en guerre ouverte. "Nous sommes comme une grande famille ici, à Westerlo. Donc bien sûr, nous l'avons dans nos pensées et prions pour que tout aille bien pour sa famille et son pays", déclare Bryan Reynolds.

Pas de tensions entre Reynolds et Sayyadmanesh

"J'ai parlé avec ma mère, il y a 2-3 jours. Ils allaient bien. Je n'en sais pas plus. En tant qu'être humain, c'est difficile de ne pas être en contact avec sa famille et les gens qu'on aime", reconnaît Allahyar Sayyadmanesh.

La guerre n'a pas affecté la relation entre Reynolds et Sayyadmanesh. "Nous sommes équipiers, nous avons une forte relation. Les gens le voient bien de l'extérieur, nous n'allons pas nous battre", rigole l'Iranien.



"Des choses se passent dans le monde, mais nous sommes tous deux des êtres humains, et nous essayons de faire notre job du mieux que nous le pouvons", résume Reynolds. Quant à la participation de l'Iran à la Coupe du Monde 2026, Sayyadmanesh n'a pas la réponse, bien sûr : "Je ne peux que jouer au football, vous devez poser la question aux personnes en charge".