Un Iranien et un Américain, équipiers à Westerlo : "On prie pour que sa famille aille bien"

Un Iranien et un Américain, équipiers à Westerlo : "On prie pour que sa famille aille bien"
Photo: © photonews
Deviens fan de Westerlo! 425

C'est un cas assez rare dans le monde du football, si pas unique : à Westerlo, un joueur iranien et un joueur étatsunien partagent le même vestiaire. Le conflit actuel en Iran n'a pas tendu leurs relations.

Tous deux sont titulaires réguliers et font le bonheur du KVC Westerlo : Bryan Reynolds (24 ans), né à Fort Worth, au Texas, et Allahyar Sayyadmanesh, né à Amol, au nord de l'Iran, sont équipiers et bons amis. Bien sûr, la guerre déclenchée par les USA en Iran récemment a mis en lumière leur cohabitation dans le vestiaire campinois.

Sporza a réuni les deux joueurs, dont les pays sont désormais en guerre ouverte. "Nous sommes comme une grande famille ici, à Westerlo. Donc bien sûr, nous l'avons dans nos pensées et prions pour que tout aille bien pour sa famille et son pays", déclare Bryan Reynolds.

Pas de tensions entre Reynolds et Sayyadmanesh 

"J'ai parlé avec ma mère, il y a 2-3 jours. Ils allaient bien. Je n'en sais pas plus. En tant qu'être humain, c'est difficile de ne pas être en contact avec sa famille et les gens qu'on aime", reconnaît Allahyar Sayyadmanesh.

La guerre n'a pas affecté la relation entre Reynolds et Sayyadmanesh. "Nous sommes équipiers, nous avons une forte relation. Les gens le voient bien de l'extérieur, nous n'allons pas nous battre", rigole l'Iranien. 


"Des choses se passent dans le monde, mais nous sommes tous deux des êtres humains, et nous essayons de faire notre job du mieux que nous le pouvons", résume Reynolds. Quant à la participation de l'Iran à la Coupe du Monde 2026, Sayyadmanesh n'a pas la réponse, bien sûr : "Je ne peux que jouer au football, vous devez poser la question aux personnes en charge". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Westerlo

Plus de news

Le Standard a refusé 2 millions d'euros pour un jeune talent cet hiver

Le Standard a refusé 2 millions d'euros pour un jeune talent cet hiver

11:20
Cristiano Ronaldo au centre d'une folle rumeur : son club rétablit la vérité

Cristiano Ronaldo au centre d'une folle rumeur : son club rétablit la vérité

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/03: Lapoussin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/03: Lapoussin

10:30
Après des mois sans jouer, Loïc Lapoussin a trouvé son nouveau défi

Après des mois sans jouer, Loïc Lapoussin a trouvé son nouveau défi

10:30
L'Iran adversaire des Diables à la Coupe du Monde ? Trump ne peut pas être plus clair

L'Iran adversaire des Diables à la Coupe du Monde ? Trump ne peut pas être plus clair

10:00
L'ancien directeur sportif de Lommel débarque en Angleterre

L'ancien directeur sportif de Lommel débarque en Angleterre

09:30
Une star mondiale va manquer la Coupe du Monde

Une star mondiale va manquer la Coupe du Monde

08:30
La sortie folle du propriétaire de Chelsea : "Pas la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football"

La sortie folle du propriétaire de Chelsea : "Pas la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football"

08:00
Incroyable : le FC Barcelone a bien failli remonter un retard de quatre buts face à l'Atlético Madrid

Incroyable : le FC Barcelone a bien failli remonter un retard de quatre buts face à l'Atlético Madrid

07:40
Théo Leoni et Karel Geraerts prennent la porte face à un excellent Mike Penders

Théo Leoni et Karel Geraerts prennent la porte face à un excellent Mike Penders

07:20
Vincent Kompany a trouvé le successeur d'Harry Kane : un ancien joueur de Charleroi dans le viseur

Vincent Kompany a trouvé le successeur d'Harry Kane : un ancien joueur de Charleroi dans le viseur

07:00
Au bord de la faillite : un club de football professionnel belge pourrait disparaître pour la troisième fois

Au bord de la faillite : un club de football professionnel belge pourrait disparaître pour la troisième fois

06:40
Un grand club turc s'intéresse à un joueur... de l'équipe réserve de Genk

Un grand club turc s'intéresse à un joueur... de l'équipe réserve de Genk

06:20
"Il est stratosphérique" : l'AC Milan et les Diables Rouges ont peut-être trouvé leur patron en défense

"Il est stratosphérique" : l'AC Milan et les Diables Rouges ont peut-être trouvé leur patron en défense

06:00
D'abord écarté, maintenant soutenu : comment Jérémy Taravel a retourné la situation à Anderlecht

D'abord écarté, maintenant soutenu : comment Jérémy Taravel a retourné la situation à Anderlecht

23:00
Zulte Waregem, Genk... et le Club de Bruges : voici où en est le dossier Thorgan Hazard

Zulte Waregem, Genk... et le Club de Bruges : voici où en est le dossier Thorgan Hazard

22:00
1
Un discours ovationné : le message fort de Vincent Kompany pour les jeunes

Un discours ovationné : le message fort de Vincent Kompany pour les jeunes

22:30
Le kinésithérapeute de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku a de très bonnes nouvelles

Le kinésithérapeute de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku a de très bonnes nouvelles

21:40
50 millions d'euros pour Joel Ordoñez ? Un grand club prêt à passer à l'attaque

50 millions d'euros pour Joel Ordoñez ? Un grand club prêt à passer à l'attaque

21:00
Manchester United a tranché : une décision lourde de conséquences pour Senne Lammens

Manchester United a tranché : une décision lourde de conséquences pour Senne Lammens

21:20
Thibaut Courtois assume, les autres disparaissent : soirée tendue pour le Real Madrid

Thibaut Courtois assume, les autres disparaissent : soirée tendue pour le Real Madrid

20:30
La liste s'allonge dangereusement : nouveau coup dur pour les Diables Rouges

La liste s'allonge dangereusement : nouveau coup dur pour les Diables Rouges

20:00
Un retour à Anderlecht pour Romelu Lukaku ? Une autre piste prend de l'ampleur

Un retour à Anderlecht pour Romelu Lukaku ? Une autre piste prend de l'ampleur

19:34
Le futur d'Anderlecht en défense joue... avec les Futures : il y a peu de doutes sur sa signature définitive

Le futur d'Anderlecht en défense joue... avec les Futures : il y a peu de doutes sur sa signature définitive

18:40
1
Will Still va-t-il recevoir sa chance... en Premier League ?

Will Still va-t-il recevoir sa chance... en Premier League ?

19:00
Sous le feu des critiques, Bert Verbeke est fermement défendu par le département arbitral

Sous le feu des critiques, Bert Verbeke est fermement défendu par le département arbitral

18:20
2
De mal en pis au RWDM : un deuxième titulaire pourrait s'en aller

De mal en pis au RWDM : un deuxième titulaire pourrait s'en aller

18:00
"J'espère qu'il restera fit, cette fois" : Roméo Lavia enfin sorti de la galère ?

"J'espère qu'il restera fit, cette fois" : Roméo Lavia enfin sorti de la galère ?

17:30
Le Racing Genk tient-il déjà sa future perle ? "La saison prochaine, il va exploser"

Le Racing Genk tient-il déjà sa future perle ? "La saison prochaine, il va exploser"

16:30
"Mon rêve de petit garçon se réalise" : Rudi Garcia ému par sa rencontre avec une légende belge

"Mon rêve de petit garçon se réalise" : Rudi Garcia ému par sa rencontre avec une légende belge

17:00
1
Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable Rouge est proche du retour

Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable Rouge est proche du retour

16:00
🎥 Le joueur le plus rapide d'Europe évolue en Jupiler Pro League

🎥 Le joueur le plus rapide d'Europe évolue en Jupiler Pro League

15:00
C'est officiel : un club historique du football wallon est déclaré en faillite

C'est officiel : un club historique du football wallon est déclaré en faillite

15:30
La Coupe du Monde va-t-elle ruiner l'Union Belge ?

La Coupe du Monde va-t-elle ruiner l'Union Belge ?

14:30
Après 14 ans à la tête des Red Flames, Ives Serneels revient dans le football masculin

Après 14 ans à la tête des Red Flames, Ives Serneels revient dans le football masculin

14:00
"Vincent, tu ne joues plus avec De Bruyne devant toi" : le conseil du frère de Kompany à son retour en Mauve

"Vincent, tu ne joues plus avec De Bruyne devant toi" : le conseil du frère de Kompany à son retour en Mauve

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved