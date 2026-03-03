La Coupe du Monde va-t-elle ruiner l'Union Belge ?

Une Coupe du Monde est en théorie une source de revenus pour les fédérations... mais elle représente aussi des coûts non-négligeables. Et le Mondial 2026 aux USA, au Mexique et au Canada fait s'arracher les cheveux à l'Union Belge.

C'est une enquête signée de nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws qui l'explique : la Coupe du Monde 2026, loin de rapporter gros à l'Union Belge, risque fort de vider les caisses. Elle sera en tout cas l'occasion d'un sacré casse-tête financier pour éviter de coûter trop cher.

Alors que durant ce mois de mars, Rudi Garcia et son staff se rendront du côté de Seattle pour s'assurer que tout est en ordre et prêt à accueillir les Diables Rouges en juin prochain au camp d'entraînement des Seattle Sounders, la fédération sort la calculette.

"Les coûts vont exploser durant cette Coupe du Monde", regrette Peter Willems, CEO de l'Union Belge. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en raison du nombre d'équipes participant à la compétition : 48 au lieu de 32. Cela dilue grandement l'augmentation de la prime de participation, qui est passée de 378 à 625 millions au total et est divisée équitablement entre les pays qualifiés.

Combien rapportera et coûtera la Coupe du Monde à l'Union Belge ?

Ajoutez-y l'inflation depuis 2022, et la Coupe du Monde 2026 risque bien de ne pas rapporter plus d'argent que la précédente, au contraire, prédit Het Laatste Nieuws. La Belgique touchera environ 7,7 millions d'euros pour sa phase de groupe, et 1,3 million pour les frais de séjour.

Insuffisant pour couvrir les besoins d'un staff d'une soixantaine de personnes durant - maximum - un mois. Et ce, même si le budget quotidien par membre de la délégation a été réduit par rapport à 2022, passant de 730 à 516 euros par jour.





Ensuite vient le problème des taxes, qui dépendent d'un état américain à l'autre. Pour simplifier : une victoire dans le New Jersey rapportera plus d'argent qu'une victoire en Californie, les taxes du New Jersey étant de 10,75% contre 13,3% en Californie - où la Belgique dispute l'un de ses matchs. Et l'Union Belge devra probablement couvrir la différence, afin d'éviter que les joueurs se retrouvent perdants.

Un espoir demeure : qu'un accord soit trouvé afin d'exonérer fiscalement les fédérations participantes. Cet accord a été trouvé avec le Mexique et le Canada, ce qui avantage pour l'instant les équipes y jouant au moins un match (la Belgique joue un match à Vancouver) ; aucun accord n'a encore été trouvé avec les USA... et il est permis de douter que ce sera le cas, au vu de la direction prise par l'administration étatsunienne.