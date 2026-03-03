Thibaut Courtois assume, les autres disparaissent : soirée tendue pour le Real Madrid

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Thibaut Courtois assume, les autres disparaissent : soirée tendue pour le Real Madrid

Le Real Madrid s'est loupé contre Getafe à domicile 0-1 et laisse filer le Barça. Seul Thibaut Courtois a osé s'excuser auprès des supporters.

Thibaut Courtois n'a pas fui. Lundi soir, le Real Madrid s'est incliné 0-1 à domicile face à Getafe, un faux pas qui fait mal dans la course au titre avec le Barça. Les Merengues avaient l'occasion de revenir à un point.

Le Santiago Bernabéu a explosé de colère au coup de sifflet final. Courtois est resté seul sur la pelouse, alors que ses coéquipiers ont directement rejoint les vestiaires. Le portier des Diables Rouges a présenté ses excuses aux supporters.

Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Courtois ne supporte plus le manque de soutien et l'attitude de certains cadres qui baissent les bras dès que ça tourne mal. Ce comportement l'agace et il ne s'en cache plus.

Pas la première fois

Il y a quelque temps, l'ancien gardien de Genk s'était plaint auprès de la direction de l'attitude de certains joueurs. Jude Bellingham était visé : Courtois lui reproche de ne pas assez aider en défense et d'avoir parfois un comportement de diva.

Le Real Madrid doit faire attention à ne pas décrocher en Liga. Il ne reste plus que le championnat et la Ligue des champions aux hommes d'Alvaro Arbeloa.

Commentaire
