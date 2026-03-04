Au bord de la faillite : un club de football professionnel belge pourrait disparaître pour la troisième fois

Après le RWDM original et le FC Brussels, l'histoire se répète : le club risque de disparaître. Plus qu'une sanction sportive, c'est un gouffre financier.

Le RWDM Brussels se retrouve une nouvelle fois au cœur des problèmes. La commission des licences a retiré trois points au club, pour la deuxième fois cette saison. À Molenbeek, tout le monde redoute le pire : une faillite avant la fin du championnat.

L'interdiction de transfert, un signal alarmant

L'interdiction de transferts qui touche le club depuis le mercato hivernal rend la situation très compliquée. Aucun nouveau joueur, aucun nouvel apport financier et les règles de la commission des licences ne laissent pas place à des solutions temporaires.

Si un club pro est bloqué plus de 31 jours sans pouvoir recruter, une solution externe doit garantir la survie du club. Pour l'instant, cette solution est introuvable.

Le RWDM ne peut pas compter sur John Textor

Il ne faut plus compter sur l'actionnaire majoritaire, Eagle Football, ni sur John Textor. Tous se sont désengagés, laissant le club sans bouée de sauvetage. Obtenir une garantie bancaire ou dénicher un nouvel investisseur avant le 16 mars semble relever du miracle.

Les chiffres font froid dans le dos : 14,5 millions d'euros de pertes l'an dernier, et plus de 25 millions l'année précédente. Pour ne rien arranger, le soutien financier d'un autre club du groupe, l'Olympique Lyonnais, a été coupé cet été. Le RWDM Brussels ne tient plus qu'à un fil.





Qui paiera le salaire des joueurs ? Qui règlera le loyer du stade ? Si un créancier décide de saisir la justice, une faillite pourrait arriver très rapidement.