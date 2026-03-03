Après 14 ans à la tête des Red Flames, Ives Serneels revient dans le football masculin

Photo: © photonews
On l'a longtemps connu en tant que sélectionneur des Red Flames, mais revoilà Ives Serneels dans un autre rôle, cette fois dans le football masculin. L'ancien défenseur du Lierse revient Chaussée du Lisp !

Il y a un peu plus d'un an, en janvier 2025, une page se tournait au sein du football féminin belge : Ives Serneels, sélectionneur emblématique des Red Flames, prenait la porte après 14 ans à la tête de l'équipe nationale belge. Il était remplacé par l'Islandaise Elisabet Gunnarsdottir.

Depuis, Serneels s'était fait discret et n'avait pas encore repris de fonctions, que ce soit dans le football féminin ou masculin. C'est désormais chose faite : Ives Serneels sera le nouveau directeut sportif du Lierse SK, reprenant le rôle laissé vacant par Jonathan Kindermans. 

Ives Serneels, nouveau directeur sportif du Lierse SK 

Le club lierrois a annoncé la nouvelle via son site officiel et ses réseaux, se réjouissant du retour d'une "légende du club". Ives Serneels a en effet porté les couleurs du Lierse de 1990 à 1999, remportant le titre de champion en 1997 et la Coupe en 1998. 

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Serneels occupe un rôle à la Chaussée du Lisp : de 2008 à 2010, il y était coordinateur de jeunes, avant de lancer sa carrière d'entraîneur d'équipes féminines avec les dames du Lierse qu'il coache en 2010-2011.


"Serneels devient directeur sportif et dirigera le comité sportif. Il devra dresser les grandes lignes du projet sportif dans les mois à venir (...) Il dirigera également le recrutement, tandis que le focus sera mis sur le développement de nos jeunes et le recrutement de joueurs ayant l'ADN du Lierse", précise le Lierse SK. 

Les plus populaires

