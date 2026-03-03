Le Racing Genk tient-il déjà sa future perle ? "La saison prochaine, il va exploser"

La hiérarchie des attaquants au KRC Genk est moins claire depuis l'arrivée de Nicky Hayen. Alors que de jeunes talents reçoivent leur chance, les places de titulaire changent sans cesse.

Depuis l'arrivée de Nicky Hayen, le KRC Genk a une hiérarchie moins claire en attaque. Hyeon-Gyu Oh a perdu sa place de titulaire, mais a été vendu assez rapidement par la suite à Besiktas.

Jusef Erabi n'entre plus vraiment en ligne de compte et reçoit à peine du temps de jeu. Aaron Bibout et Robin Mirisola alternent, bien que Bibout ait pu s'installer plus souvent dans le onze de base ces derniers temps.

Tolu Arokodare voit Bibout s'imposer

Tolu Arokodare, l'ancien meilleur buteur du Racing Genk et de la Jupiler Pro League, voit un grand avenir pour ce dernier. "Aaron est un très bon ami, nous sommes encore souvent en contact", dit-il dans Het Belang van Limburg.

"J'en ai souvent parlé avec Yira (Sor) et Bonsu (Baah), je ne comprenais pas pourquoi Bibout était au Jong Genk et pas avec nous", poursuit-il. "Mais la concurrence était rude, car Robin (Mirisola) s'est également imposé".



En 12 apparitions avec l'équipe A, Bibout a marqué deux fois. Avec le Jong Genk, il comptait 10 buts en 16 matches. "La saison prochaine, Aaron va complètement exploser, vous verrez", conclut Tolu.