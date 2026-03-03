Will Still va-t-il recevoir sa chance... en Premier League ?

Alors que Edward Still réussit ses débuts avec Watford, son frère pourrait bien entrer en ligne de compte pour un club... de Premier League.

L'avenir des frères Still s'écrit peut-être bien en anglais, après avoir travaillé en Belgique et en France. Edward Still relève en ce moment un premier défi de taille à la tête de Watford, en Championship. Un championnat où Will Still a déjà connu une brève expérience à Southampton, de juillet à novembre.

Et si les choses ne se sont pas passées comme prévu pour Will Still, sa cote reste assez élevée en Angleterre. Après ses très bons résultats au Racing Lens et en raison de son profil jeune, moderne et parfaitement bilingue, Still reste un coach tenu en haute estime par les clubs et avait notamment été cité à Watford.

Will Still, futur entraîneur de Crystal Palace ?

Désormais, Caught Offside assure même que ce serait un club de Premier League qui aurait placé Will Still sur sa shortlist. Le cadet d'Edward était présent récemment au stade pour assister à Manchester United - Crystal Palace.

Naturellement, ce n'est pas Manchester United qui envisagerait de nommer Still comme successeur de Michaël Carrick (dans ce rôle, on parle plutôt de Roberto Martinez) mais bien Crystal Palace. Les Eagles vont se séparer d'Oliver Glasner au terme de la saison en cours, assure le média.



Alors que Crystal Palace devrait a priori se maintenir en Premier League sans trop de problèmes, Will Still pourrait donc faire partie des candidats à la succession de Glasner, qui a obtenu de bons résultats (il a gagné la FA Cup et la Supercoupe d'Angleterre) mais est en conflit avec sa direction.