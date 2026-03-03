"Vincent, tu ne joues plus avec De Bruyne devant toi" : le conseil du frère de Kompany à son retour en Mauve

François Kompany a lui aussi fait carrière dans le football professionnel. Il comprenait dès lors parfaitement certaines frustrations ressenties par son frère.

Comme Vincent, François Kompany avait le jeu devant lui depuis son poste de défenseur central. Le Bruxellois a notamment disputé plus de 70 matchs de D1B, évaoluant à Seraing, à Rouleurs, au Patro Eisden, mettant un terme à sa carrière à Lokeren en 2024.

Il a observé le grand retour de son frère à Anderlecht comme joueur-entraîneur avec beaucoup de curioisté. Il a très vite constaté que Vincent voulait appliquer les mêmes recettes qu'à Manchester City. Avec des joueurs aux qualités pourtant bien différentes.

Une exigence jamais démentie

"Je lui avais fait la réflexion au début de son retour à Anderlecht : il continuait à envoyer des ballons très appuiés à ses coéquipiers. Je lui ai dit 'Vincent, tu ne joues plus avec Kevin De Bruyne devant toi'. C'est une réalité", se marre François Kompany, interrogé par Sacha Tavolieri dans l'émission 'En off'.

Vince the Prince a redécouvert un autre football : "A Manchester City, le ballon collait au pied des joueurs. En Pro League, il fallait commencer à envoyer des ballons comme je le faisais, moins fort".

Vincent Kompany a toujours visé l'excellence, attendant beaucoup des autres joueurs : "Il était habitué à être entouré de gens qui maîtrisent l'art du foot. Lui-même veut développer un jeu où il faut maîtriser l'art du foot. Mais tu ne peux faire ça que dans quelques clubs en Europe".



