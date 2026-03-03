La liste s'allonge dangereusement : nouveau coup dur pour les Diables Rouges

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Fraîchement sacré joueur du mois de Strasbourg, Diego Moreira s'est blessé. Le Diable Rouge devrait manquer le rassemblement de la Belgique.

Le timing ne pouvait pas être pire pour Diego Moreira. Selon le média français Direct Racing, qui suit l'actualité de Strasbourg sur X (ex-Twitter), l'ailier droit se serait blessé pour plusieurs semaines.

Quelques heures plus tôt, il était élu joueur du mois à Strasbourg. Plus constant, plus percutant, il est devenu l'un des meilleurs éléments de l'effectif avec Mike Penders. Son repositionnement a porté ses fruits.

Forfait pour le rassemblement ?

Cette blessure complique ses ambitions en sélection. Moreira veut se faire une place dans le groupe qui disputera la Coupe du monde en juin. Mais sans rythme et sans matchs, difficile pour Rudi Garcia de le rappeler pour les amicaux du mois de mars.

Les rencontres contre les États-Unis et le Mexique devaient servir de test. L'occasion idéale pour montrer ses progrès et marquer des points auprès du sélectionneur.





Il s'ajoute à la liste des blessés des Diables Rouges, aux côtés de Charles De Ketelaere et Arthur Theate. Romelu Lukaku revient petit à petit en jouant des bouts de matchs à Naples. Kevin De Bruyne a repris l'entraînement collectif.