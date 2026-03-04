Un grand club turc s'intéresse à un joueur... de l'équipe réserve de Genk

Genk pourrait perdre l'un de ses grands talents. Fenerbahçe a jeté son dévolu sur Kenan Haroun et s'est manifesté auprès du club limbourgeois.

D'après le média turc Birgun, Fenerbahçe est très intéressé par Kenan Haroun. Les premiers contacts entre le club turc et l'entourage du joueur auraient eu lieu.

Pour le moment, Haroun évolue avec le Jong Genk en Challenger Pro League. À 18 ans, le milieu de terrain est devenu l'un des piliers des jeunes du KRC Genk.

Pas facile de le faire partir du Limbourg

Mais sortir Haroun de Genk ne sera pas une mince affaire pour le Fener. Le milieu de terrain dispose d'un contrat qui se termine en juin 2029, et ce n'est pas pour rien.

La direction de Genk croit énormément en ses qualités. Sa valeur marchande est estimée à environ 250.000 euros sur Transfermarkt, mais Genk ne le laissera jamais partir à ce prix-là.

Le neveu de Faris Haroun



Kenan est le neveu de Faris Haroun, l'actuel coach adjoint de l'Antwerp. Durant sa carrière, Faris avait lui aussi porté les couleurs de Genk, mais aussi de Watford et du Great Old.