L'ancien directeur sportif de Lommel débarque en Angleterre

Le nom de James McCarron ne vous dit probablement rien, mais l'Anglais était encore actif en Belgique l'année passée. Il était directeur sportif du Lommel SK.

On l'oublie parfois, car leur projet met un petit temps à se mettre en place, mais Lommel est entre les mains du City Football Group, propriétaire de Manchester City (et d'une dizaine d'autres clubs à travers le monde). Le club limbourgeois a donc régulièrement eu une teinte anglaise ces dernières années.

James McCarron a ainsi été le directeur sportif du Lommel SK de 2021 à 2025, avec des résultats mitigés, le club ne parvenant pas à monter en Jupiler Pro League. En fin d'année passée, McCarron quittait Lommel et le City Group.

James McCarron rejoint Leicester City

Désormais, il rentre en Angleterre : la BBC révèle que Leicester City, en grande difficulté en Championship, a opté pour James McCarron en tant que nouveau directeur sportif. Il était déjà présent au stade samedi dernier lors de la défaite contre Norwich City.

Avant Lommel, McCarron avait déjà travaillé en Angleterre en tant que head of performance à Sunderland, et au sein de la Premier League en tant que elite performance manager.



Leicester City est actuellement 22e en Championship, une position de relégable particulièrement catastrophique pour le champion d'Angleterre 2016.