🎥 Le joueur le plus rapide d'Europe évolue en Jupiler Pro League

Lors du match entre le KRC Genk et La Gantoise, les supporters présents à la Cegeka Arena ont assisté à un record européen. Yira Sor a en effet été flashé à plus de 39km/h.

Ce dimanche, Yira Sor (25 ans) a ponctué la belle victoire du KRC Genk face à La Gantoise. En fin de rencontre, il a traversé tout le terrain pour aller inscrire le dernier but de ses couleurs (3-0, 90e+1) au terme d'un impressionnant sprint.

Et ce sprint, il l'a réalisé à une vitesse défiant l'entendement. En effet, selon les statistiques GPS dévoilées par le Racing Genk dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Yira Sor aurait atteint une vitesse de pointe de 39,02km/h.

Yira Sor, le plus rapide... derrière Landry Dimata ?

Il s'agit là de l'une des vitesses de pointe les plus élevées jamais enregistrées pour un joueur de football, dépassant de loin ce qu'ont pu réaliser des "éclairs" tels que Erling Haaland et Kylian Mbappé par le passé.

Cependant, le KRC Genk se trompe en assurant que Yira Sor est le joueur le plus rapide de la saison : un certain... Landry Dimata a fait encore plus fort en Ligue des Champions avec le Pafos FC. Le Diable Rouge avait été flashé à 39,6km/h, selon l'UEFA.





Dimata n'évolue toutefois plus en Europe depuis ce début d'année : il a signé en Chine. On peut donc affirmer qu'actuellement, aucun joueur évoluant sur le continent européen ne va plus vite que Yira Sor...