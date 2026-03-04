Théo Leoni et Karel Geraerts prennent la porte face à un excellent Mike Penders

Ce mardi en Coupe de France, le Racing Strasbourg a pu dire merci à son gardien Mike Penders. Le Belge a été très bon contre le Stade de Reims de Karel Geraerts.

Le rêve s'arrête en quarts de finale pour Reims. L'équipe de Karel Geraerts, qui évolue en Ligue 2, se déplaçait au Racing Strasbourg en Coupe de France ce mardi soir, et a été éliminée au bout du suspens sur deux penaltys tombés aux 83e et 87e minutes (2-1).

Théo Leoni, auteur d'une excellente saison avec le Stade de Reims, était titulaire dans l'entrejeu. Strasbourg a globalement été supérieur à son adversaire, qui a peu fait le jeu, mais le score était vierge quand, à la 67e minute, Mike Penders a dû s'envoler pour empêcher Reims de prendre l'avantage.

Après deux penaltys concédés en fin de rencontre, Reims réagira trop tard, faisant 2-1 au bout du temps additionnel. Karel Geraerts, dans des propos relayés par L'Equipe, reconnaît : "Notre plan a tenu 80 minutes, et pas 90".

L'élimination en Coupe, une bonne chose pour Reims ?

Cette élimination en Coupe de France peut cependant s'avérer une bonne chose pour des Champenois qui, en Ligue 2, sont à la peine ces dernières semaines. Reims reste en effet sur 4 matchs nuls d'affilée, ce qui a permis à l'AS Saint-Etienne et Troyes de se détacher devant. Le Stade de Reims est 3e, soit toujours en position de montant, mais va devoir se reprendre.

Quant à Mike Penders, il confirme avec cette prestation son excellente forme : prêté par Chelsea, il suit le développement espéré par les Blues lorsqu'ils ont été le chercher contre 20 millions d'euros au KRC Genk en 2024.





