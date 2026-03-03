50 millions d'euros pour Joel Ordoñez ? Un grand club prêt à passer à l'attaque

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Joel Ordoñez devrait quitter le Club de Bruges cet été. Le PSG, qui suit le défenseur depuis plusieurs mois, pourrait passer à l'action.

Le doute n'est plus permis, Joel Ordoñez rejoindra un grand club européen cet été. Son transfert s'apprête à battre tous les records du Club de Bruges. Ardon Jashari avait rapporté un peu plus de 36 millions d'euros au club.

Marseille et Galatasaray s'étaient cassé les dents sur ce dossier lors des précédents mercatos. Bruges avait décidé de fermer la porte, et avec le recul, on comprend pourquoi.

Le PSG ne compte pas attendre

Ordoñez est suivi de très près par Chelsea, Liverpool, l'Atlético Madrid, le Bayern Munich et le PSG. Selon le média français Sport.fr et d'autres, Paris n'a pas l'intention de traîner sur ce dossier. Les premiers contacts auraient eu lieu avec Bruges et l'entourage du défenseur équatorien.

Un transfert record

Le Club de Bruges pourrait réaliser une vente record. Le PSG serait prêt à payer les 50 millions d'euros réclamés par les Brugeois.



Le club parisien cherche le successeur de Marquinhos, qui pourrait quitter Paris dans les prochains mois. Le capitaine attire l'intérêt de clubs d'Arabie saoudite, prêts à lui proposer un énorme salaire.