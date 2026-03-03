"J'espère qu'il restera fit, cette fois" : Roméo Lavia enfin sorti de la galère ?

Roméo Lavia a fait forte impression durant le quart d'heure qu'il a pu disputer ce week-end face à Arsenal. La question désormais est : peut-il enchaîner ?

Personne n'a jamais remis en question les qualités de Roméo Lavia : quand le jeune belge est sur le terrain, il est systématiquement impressionnant, et il l'a encore rappelé ce dimanche en disputant quinze minutes face à Arsenal. Ce n'était cependant que sa 8e apparition cette saison, et la première en championnat depuis novembre dernier.

Car Lavia a enchaîné les blessures et les rechutes, au point où certains craignaient d'ores et déjà que sa carrière soit hypothéquée. Dès son arrivée à la tête de Chelsea, Liam Rosenior avait assuré que le Belge faisait partie de ses plans pour l'avenir, et il espère donc désormais avoir enfin l'opportunité de l'aligner régulièrement.

Roméo Lavia enfin de retour pour de bon ?

"Roméo est monté au jeu et il a montré ce dont il était capable. C'est une bonne chose qu'il soit de retour après une si longue absence, il a joué à un très haut niveau", se réjouit Rosenior en conférence de presse. Le coach des Blues veut désormais monitorer son joyau au plus près afin d'éviter les rechutes.

"Je veux le gérer de manière différente en matière de revalidation désormais. J'espère qu'il restera fit cette fois", conclut Liam Rosenior. Récemment, Lavia avait fait son retour avec l'équipe réserve et avait immédiatement subi une véritable agression, preuve que la prudence est de mise.



S'il venait à - enfin - enchaîner les rencontres, nul doute que l'ancien prodige du RSC Anderlecht et de Manchester City sera pris en considération par Rudi Garcia pour une sélection avec les Diables Rouges. Mais là aussi, il faudra éviter de surcharger un Lavia au sujet duquel on marche toujours sur des oeufs...