"J'espère qu'il restera fit, cette fois" : Roméo Lavia enfin sorti de la galère ?

"J'espère qu'il restera fit, cette fois" : Roméo Lavia enfin sorti de la galère ?

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Roméo Lavia a fait forte impression durant le quart d'heure qu'il a pu disputer ce week-end face à Arsenal. La question désormais est : peut-il enchaîner ?

Personne n'a jamais remis en question les qualités de Roméo Lavia : quand le jeune belge est sur le terrain, il est systématiquement impressionnant, et il l'a encore rappelé ce dimanche en disputant quinze minutes face à Arsenal. Ce n'était cependant que sa 8e apparition cette saison, et la première en championnat depuis novembre dernier.

Car Lavia a enchaîné les blessures et les rechutes, au point où certains craignaient d'ores et déjà que sa carrière soit hypothéquée. Dès son arrivée à la tête de Chelsea, Liam Rosenior avait assuré que le Belge faisait partie de ses plans pour l'avenir, et il espère donc désormais avoir enfin l'opportunité de l'aligner régulièrement.

Roméo Lavia enfin de retour pour de bon ? 

"Roméo est monté au jeu et il a montré ce dont il était capable. C'est une bonne chose qu'il soit de retour après une si longue absence, il a joué à un très haut niveau", se réjouit Rosenior en conférence de presse. Le coach des Blues veut désormais monitorer son joyau au plus près afin d'éviter les rechutes.

"Je veux le gérer de manière différente en matière de revalidation désormais. J'espère qu'il restera fit cette fois", conclut Liam Rosenior. Récemment, Lavia avait fait son retour avec l'équipe réserve et avait immédiatement subi une véritable agression, preuve que la prudence est de mise.


S'il venait à - enfin - enchaîner les rencontres, nul doute que l'ancien prodige du RSC Anderlecht et de Manchester City sera pris en considération par Rudi Garcia pour une sélection avec les Diables Rouges. Mais là aussi, il faudra éviter de surcharger un Lavia au sujet duquel on marche toujours sur des oeufs...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Aston Villa - Chelsea en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (04/03).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Chelsea
Aston Villa
Roméo Lavia

Plus de news

Thibaut Courtois assume, les autres disparaissent : soirée tendue pour le Real Madrid

Thibaut Courtois assume, les autres disparaissent : soirée tendue pour le Real Madrid

20:30
La liste s'allonge dangereusement : nouveau coup dur pour les Diables Rouges

La liste s'allonge dangereusement : nouveau coup dur pour les Diables Rouges

20:00
Will Still va-t-il recevoir sa chance... en Premier League ?

Will Still va-t-il recevoir sa chance... en Premier League ?

19:00
Un retour à Anderlecht pour Romelu Lukaku ? Une autre piste prend de l'ampleur

Un retour à Anderlecht pour Romelu Lukaku ? Une autre piste prend de l'ampleur

19:34
Le futur d'Anderlecht en défense joue... avec les Futures : il y a peu de doutes sur sa signature définitive

Le futur d'Anderlecht en défense joue... avec les Futures : il y a peu de doutes sur sa signature définitive

18:40
1
Sous le feu des critiques, Bert Verbeke est fermement défendu par le département arbitral

Sous le feu des critiques, Bert Verbeke est fermement défendu par le département arbitral

18:20
1
De mal en pis au RWDM : un deuxième titulaire pourrait s'en aller

De mal en pis au RWDM : un deuxième titulaire pourrait s'en aller

18:00
"Mon rêve de petit garçon se réalise" : Rudi Garcia ému par sa rencontre avec une légende belge

"Mon rêve de petit garçon se réalise" : Rudi Garcia ému par sa rencontre avec une légende belge

17:00
1
Le Racing Genk tient-il déjà sa future perle ? "La saison prochaine, il va exploser"

Le Racing Genk tient-il déjà sa future perle ? "La saison prochaine, il va exploser"

16:30
Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable Rouge est proche du retour

Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia : un Diable Rouge est proche du retour

16:00
C'est officiel : un club historique du football wallon est déclaré en faillite

C'est officiel : un club historique du football wallon est déclaré en faillite

15:30
🎥 Le joueur le plus rapide d'Europe évolue en Jupiler Pro League

🎥 Le joueur le plus rapide d'Europe évolue en Jupiler Pro League

15:00
La Coupe du Monde va-t-elle ruiner l'Union Belge ?

La Coupe du Monde va-t-elle ruiner l'Union Belge ?

14:30
Après 14 ans à la tête des Red Flames, Ives Serneels revient dans le football masculin

Après 14 ans à la tête des Red Flames, Ives Serneels revient dans le football masculin

14:00
Le coach de Flamengo licencié après... une victoire 0-8

Le coach de Flamengo licencié après... une victoire 0-8

13:30
"Vincent, tu ne joues plus avec De Bruyne devant toi" : le conseil du frère de Kompany à son retour en Mauve

"Vincent, tu ne joues plus avec De Bruyne devant toi" : le conseil du frère de Kompany à son retour en Mauve

13:00
🎥 Vers un record en carrière ? Christian Kabasele encore buteur en Serie A

🎥 Vers un record en carrière ? Christian Kabasele encore buteur en Serie A

12:40
"Il me l'a aussi dit en privé" : Nicolas Frutos revient sur la pique de Salvatore Curaba

"Il me l'a aussi dit en privé" : Nicolas Frutos revient sur la pique de Salvatore Curaba

12:20
Une option d'achat abordable : l'un des derniers dossiers d'Olivier Renard déjà prioritaire cet été ?

Une option d'achat abordable : l'un des derniers dossiers d'Olivier Renard déjà prioritaire cet été ?

12:00
1
Un transfert pour se le faire prêter ? Pourquoi Anderlecht ne peut pas prolonger De Cat comme il le voudrait

Un transfert pour se le faire prêter ? Pourquoi Anderlecht ne peut pas prolonger De Cat comme il le voudrait

11:30
La Commission des Licences a tranché : le RWDM face à une déduction de points !

La Commission des Licences a tranché : le RWDM face à une déduction de points !

11:00
🎥 En 15 minutes contre Arsenal, Roméo Lavia a rappelé que son début de carrière était un énorme gâchis

🎥 En 15 minutes contre Arsenal, Roméo Lavia a rappelé que son début de carrière était un énorme gâchis

02/03
"On ne décolle pas, tout le monde descend" : des pelouses de Pro League à la peur de sa vie en Iran

"On ne décolle pas, tout le monde descend" : des pelouses de Pro League à la peur de sa vie en Iran

10:30
Un ancien d'Anderlecht balance : "J'ai toujours eu l'impression que Brian Riemer ne me faisait pas confiance"

Un ancien d'Anderlecht balance : "J'ai toujours eu l'impression que Brian Riemer ne me faisait pas confiance"

10:00
Refuser les U21 en attendant les Diables ? "Cela témoignerait d'une arrogance que je n'ai jamais eue"

Refuser les U21 en attendant les Diables ? "Cela témoignerait d'une arrogance que je n'ai jamais eue"

09:30
"Ce genre de cinéma, c'est inadmissible" : Hein Vanhaezebrouck recadre Charleroi

"Ce genre de cinéma, c'est inadmissible" : Hein Vanhaezebrouck recadre Charleroi

09:00
2
Un vrai dur au mal : martyrisé par le duo Alaba - Rüdiger, Luis Vazquez joue un sale tour au Real Madrid

Un vrai dur au mal : martyrisé par le duo Alaba - Rüdiger, Luis Vazquez joue un sale tour au Real Madrid

08:30
Roberto Martinez parti pour retrouver celui qui était son bras droit chez les Diables ? Il répond

Roberto Martinez parti pour retrouver celui qui était son bras droit chez les Diables ? Il répond

08:00
Axel Witsel encore décisif : une première depuis plus de huit ans

Axel Witsel encore décisif : une première depuis plus de huit ans

07:40
Un but annulé d'Anderlecht qui rappelle une subtilité : "Cela fait partie du règlement"

Un but annulé d'Anderlecht qui rappelle une subtilité : "Cela fait partie du règlement"

07:20
Les clubs du top avantagés ? Un consultant en est sûr : "Mais je ne peux pas le prouver"

Les clubs du top avantagés ? Un consultant en est sûr : "Mais je ne peux pas le prouver"

07:00
2
Le deuxième "invité surprise" des PO1 est presque connu : "C'est écrit dans les étoiles !"

Le deuxième "invité surprise" des PO1 est presque connu : "C'est écrit dans les étoiles !"

06:40
Zulte Waregem, sparring partner ? "Nous offrons aux autres équipes leur ticket pour le top 6"

Zulte Waregem, sparring partner ? "Nous offrons aux autres équipes leur ticket pour le top 6"

06:00
Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé juste avant la trêve internationale

Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé juste avant la trêve internationale

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02

22:00
Le conflit au Moyen-Orient menace un match au sommet entre Lionel Messi et Lamine Yamal

Le conflit au Moyen-Orient menace un match au sommet entre Lionel Messi et Lamine Yamal

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 29
Leeds United Leeds United 20:30 Sunderland Sunderland
Everton Everton 20:30 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 20:30 Brentford Brentford
Wolverhampton Wolverhampton 21:15 Liverpool Liverpool
Fulham Fulham 04/03 West Ham Utd West Ham Utd
Aston Villa Aston Villa 04/03 Chelsea Chelsea
Brighton Brighton 04/03 Arsenal Arsenal
Manchester City Manchester City 04/03 Nottingham Forest Nottingham Forest
Newcastle Utd Newcastle Utd 04/03 Manchester United Manchester United
Tottenham Tottenham 05/03 Crystal Palace Crystal Palace
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved