Manchester United a tranché : une décision lourde de conséquences pour Senne Lammens

En quelques mois, Senne Lammens est devenu incontournable à Manchester United. Ses performances ont poussé les dirigeants anglais à prendre une décision radicale.

Senne Lammens a débarqué à Old Trafford sans complexe et en un rien de temps il a mis tout le monde d'accord. On en fait trop ? Non, même les réseaux sociaux de la Premier League sont fans de lui.

Il suffit d'entendre les éloges de légendes du club et anciens grands gardiens comme Peter Schmeichel et Edwin van der Sar. Les dirigeants de Manchester United savent qu'ils tiennent un gardien très prometteur.

André Onana ne reviendra pas

La semaine dernière, on apprenait qu'André Onana brûlait d'envie de revenir pour bousculer Lammens. Actuellement prêté à Trabzonspor, le gardien espérait retrouver une place à Old Trafford la saison prochaine.

Mais ça n'arrivera pas. Le média anglais TalkSport affirme que Manchester United a l'intention de vendre Onana. Ce sera aussi le cas pour Altay Bayindir. Le gardien turc avait commencé la saison comme titulaire, mais n'a pas réussi à convaincre.

Le numéro un indiscutable



Manchester United veut faire de Lammens son gardien numéro un pour les prochaines années. Et il mérite cette confiance. L'ancien gardien de l'Antwerp pourrait devenir le deuxième gardien des Diables Rouges, derrière Thibaut Courtois et devant Matz Sels.