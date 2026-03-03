C'est officiel : un club historique du football wallon est déclaré en faillite

Le RFC Tournai, c'est terminé. Le club hennuyer a été déclaré en faillite ce mardi par le tribunal de l'entreprise.

C'est désormais officiel, et rapporté par la chaîne d'information locale NoTélé : le RFC Tournai a été prononcé en faillite par le tribunal de l'entreprise. Ce dernier a estimé que le club hennuyer ne pouvait pas faire face aux récents problèmes financiers rencontrés dans des délais raisonnables.

La dette totale du RFC Tournai s'élevait, rappelle NoTélé, à 605 185 euros. Une somme colossale pour un club qui était en difficulté depuis de longues années et qui avait récemment été mis sous tutelle d'un administrateur provisoire.

Qu'adviendra-t-il du RFC Tournai ?

Cet administrateur avait d'ailleurs décidé de ne pas organiser la rencontre de D2 ACFF prévue le week-end dernier entre le RFC Tournai et le CS Brainois, qui aurait dû être la dernière des Sang & Or à la maison. Elle n'aura pas eu lieu.

Et désormais, c'est fini pour ce club historique du football wallon, qui évoluait encore en D2 belge en 2010-2011. Maître Axel Caby a été désigné curateur de faillite par le tribunal de l'entreprise.



Reste à savoir si le RFC Tournai pourra renaître de ses cendres. La RTBF rapporte que des projets sont sur la table, lancés par des investisseurs locaux. Ce sera, quoi qu'il en soit, au plus bas de l'échelle du football belge, à moins d'une fusion permettant aux Sang & Or de survivre d'une façon ou d'une autre.