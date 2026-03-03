"Mon rêve de petit garçon se réalise" : Rudi Garcia ému par sa rencontre avec une légende belge

Rudi Garcia prépare sa première Coupe du Monde en tant que sélectionneur des Diables Rouges. Mais il a aussi eu l'occasion de rencontrer une légende du sport belge, et même du sport mondial : Eddy Merckx.

Rudi Garcia a toujours clamé son affection pour la Belgique depuis son arrivée à la tête des Diables Rouges. Très vite, le sélectionneur a fait des efforts sur quelques points cruciaux, comme la prononciation correcte des noms de famille des joueurs flamands, par exemple.

Et il semble ne pas feindre son admiration pour l'un des Belges les plus illustres de l'histoire : Eddy Merckx. Garcia a ainsi eu l'occasion de rencontrer le plus grand cycliste belge de tous les temps, et semblait réellement ému.

"Mon rêve de petit garçon se réalise. J’ai l’immense honneur de rencontrer mon idole, Eddy Merckx. Quel Champion ! Quelle Légende ! Quel grand Monsieur !", écrit Rudi Garcia sur son compte Instagram.

Eddy Merckx, grand champion... et supporter d'Anderlecht

Eddy Merckx, 80 ans, a remporté 11 grands Tours durant sa carrière de cycliste, dont 5 Tours de France et 5 Giro d'Italie, ainsi qu'un Tour d'Espagne. Cela en fait, encore aujourd'hui, le recordman absolu, devant Bernard Hinault (10). Il est largement considéré comme le plus grand cycliste de tous les temps.



Merckx est aussi un grand amateur de football : supporter du RSC Anderlecht, il est un ami très proche de Paul Van Himst, qu'il a longtemps accompagné en tribunes d'honneur au Lotto Park.